MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) est heureuse d'annoncer la réalisation d'un placement privé d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang d'un montant en capital de 100 millions de dollars (la « débenture ») auprès du Fonds de solidarité FTQ, laquelle a été émise à sa valeur nominale. Ce placement est réalisé parallèlement au rachat de la débenture subordonnée non garantie de premier rang à 6,0 % échéant le 30 juin 2027, antérieurement émise par la Société au Fonds de solidarité FTQ, à son montant en capital de 100 millions de dollars.

La débenture porte intérêt au taux de 7,40 % par année, payable semestriellement à terme échu, et viendra à échéance le 30 avril 2031. La débenture pourra être rachetée en totalité ou en partie au gré de la Société, avant le 30 avril 2030, à un prix correspondant au capital majoré de l'intérêt couru et impayé et d'une prime calculée conformément aux modalités de la débenture et, à compter du 30 avril 2030, à sa valeur nominale majorée de l'intérêt couru et impayé.

La Société aura la possibilité d'acquitter le prix de rachat ou de rembourser le montant en capital de la débenture exigible au moment du rachat ou à l'échéance et de payer l'intérêt sur la débenture à chaque date de paiement de l'intérêt en émettant et en remettant des actions avec droit de vote subordonné de catégorie A. La débenture ne pourra être convertie en actions avec droit de vote subordonné de catégorie A au gré du porteur. La débenture a égalité de rang avec les débentures subordonnées non garanties de premier rang à 7,75 % de la Société échéant le 30 juin 2030.

« Nous sommes ravis de refinancer notre débenture auprès du Fonds de solidarité FTQ, un précieux partenaire de longue date. Ce refinancement cadre avec notre objectif de conserver une structure du capital prudente et flexible. Il renforce également notre capacité à mettre en œuvre nos priorités tout en continuant à faire en sorte que Fiera Capital puisse créer une valeur durable à long terme », a indiqué Lucas Pontillo, directeur exécutif, chef de la direction financière mondiale et chef de la stratégie corporative chez Fiera Capital.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions rigoureuses et à forte conviction sur les marchés publics et privés. Elle se distingue par ses équipes d'investissement primées qui visent à créer de la valeur et une stabilité durables dans des marchés mondiaux en constante évolution. Fiera Capital aspire à être le partenaire privilégié des clients en quête de rendement ainsi que le milieu de travail des talents qui le génèrent.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des sociétés affiliées dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni), à Hong Kong (RAS), à Tokyo (Japon) et à Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « société affiliée ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette société affiliée est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes ou d'une dispense de ces inscriptions et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les sociétés affiliées de Fiera Capital qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inscription d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur une dispense d'inscription d'une entité donnée de Fiera Capital, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites/.

Pour en savoir plus sur Fiera Capital, veuillez consulter FieraCapital.com/fr. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, notamment sa plus récente notice annuelle, sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives se rapportant à des événements ou résultats futurs qui rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris les conditions, tendances et perspectives commerciales et économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques (y compris, plus précisément, des objectifs liés à la structure de son capital), ses initiatives dont celles liées à la durabilité, le rachat de la débenture ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, les résultats financiers prévisionnels ou les dividendes attendus et les perspectives quant aux activités de la Société et aux économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et aux autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses, ce qui peut faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prédictions, prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces renseignements peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés aux éléments suivants : le rendement des placements et les placements des actifs sous gestion (les « ASG »), la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles Gestion d'actifs PineStone Inc. agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, les atteintes à la réputation, les litiges, la conformité réglementaire, la fidélité des clients et les rachats, la dépendance à l'égard des technologies de l'information et des systèmes de télécommunications ainsi que leurs éventuelles pannes et interruptions, l'inconduite et les erreurs du personnel, la couverture d'assurance, les relations avec les tiers, les conflits d'intérêts, les enjeux de protection de la vie privée, l'évaluation et le modèle de placements, les limites de la gestion du risque d'entreprise, les enjeux environnementaux et sociaux, les acquisitions et les cessions, le rythme de croissance des ASG de Fiera Capital, l'endettement, les taux et cours de marché, l'inflation, les fluctuations des taux d'intérêt, la récession, le crédit, la liquidité et la fiscalité, la structure de propriété et la possibilité de dilution, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés sur certains facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, notamment, sans toutefois s'y limiter : la perception par la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des évolutions futures prévues, la clôture réussie d'opérations stratégiques, d'acquisitions, de cessions ou d'autres stratégies de croissance ou d'optimisation, l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements selon les normes comptables applicables et l'absence de tout changement important dans les normes et les politiques comptables applicables à la Société, l'absence de variation importante des taux d'intérêt, l'absence de tout changement important au taux d'imposition effectif de la Société, les rendements sur les placements correspondant aux attentes de la Société et étant conformes aux tendances historiques, l'absence de changements inattendus dans l'environnement économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire, ou dans le secteur de la gestion d'actifs et l'absence de mesures des autorités réglementaires qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités de la Société ou de ses partenaires commerciaux, l'absence de fluctuations importantes du taux de change entre le dollar canadien et certaines autres devises (y compris le dollar américain et la livre sterling), et l'absence de réalisation des facteurs de risque ou autres facteurs mentionnés ci-dessus ou dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse ou dans d'autres documents déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de temps à autre, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, susceptibles d'influencer le rendement ou les résultats de la Société.

Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs de risque et d'incertitudes qui précède n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : Analystes et investisseurs, Natalie Medak, Directrice, Relations avec les investisseurs, 416 884-4236, [email protected]; Demandes médias : Yasmine Sardouk, 514 299-1669, [email protected]