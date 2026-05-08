MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.

(en milliers de dollars, à moins d'indications contraires) T1 T4 T1 2026 2025 2025 ASG à la clôture de la période1 (en milliards de dollars) 160,2 164,1 161,6 ASG moyens (en milliards de dollars) 163,3 166,4 164,4







Mesures financières conformes aux IFRS





Total des produits 153 311 180 062 162 871 Honoraires de gestion 147 164 153 950 154 542 Honoraires de performance -- 13 505 183 Commissions d'engagement et frais de transaction 1 347 7 667 2 440 Quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées 947 598 2 595 Autres produits 3 853 4 342 3 111 Résultat net2 2 833 7 667 21 789







Mesures financières non conformes aux IFRS





BAIIA ajusté3 42 707 54 672 43 403 Marge du BAIIA ajusté3 27,9 % 30,4 % 26,6 % Résultat net ajusté2, 3 23 532 29 892 25 426 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois3 95 609 78 948 86 674

Remarque : Se reporter à la rubrique « Notes » du présent communiqué de presse. Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis.

« Le premier trimestre de 2026 a été marqué par la volatilité accrue des marchés au mois de mars, et les pertes qui en ont résulté ont déjà été reprises depuis le début du deuxième trimestre. Dans ce contexte, nous sommes demeurés disciplinés dans l'exécution de nos priorités stratégiques et dans l'appui que nous offrons à nos clients en fonction de l'incertitude des marchés », a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction. « Notre plateforme des marchés privés a continué d'insuffler sa vigueur, grâce à l'élan durable de notre stratégie immobilière axée sur le Canada qui se démarque sur le marché. La volatilité des marchés publics renforce la valeur de notre plateforme de placements privés et offre à nos clients un large éventail de stratégies pour diversifier leur portefeuille et se doter d'une couverture naturelle contre l'inflation. »

« Nous avons maintenu notre approche rigoureuse en matière de contrôle des coûts au cours du trimestre, et les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 7 % d'un exercice à l'autre. Nous avons donc été en mesure de générer un BAIIA ajusté relativement stable et d'augmenter notre marge d'un exercice à l'autre, et ce, malgré des vents contraires sur le plan des produits », a déclaré Lucas Pontillo, directeur exécutif, chef de la direction financière mondiale et chef de la stratégie corporative. « Les dividendes versés ont été largement inférieurs aux flux de trésorerie disponibles pour les 12 derniers mois, ce qui nous a permis de rembourser des capitaux additionnels aux actionnaires au moyen de rachats d'actions se chiffrant à 3,2 millions de dollars pour le trimestre. Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 10,8 cents par action, payable le 18 juin 2026. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)

Par plateforme 31 décembre

2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette4 Marché et

autres5 Transactions

stratégiques6 31 mars

2026 Marchés publics,

excluant les

ASG sous-

conseillés 108 171 339 (945) (213) (819) (886) (650) 105 816 Marchés publics,

ASG sous-

conseillés 33 938 -- (9) (503) (512) (1 319) -- 32 107 Marchés publics,

Total 142 109 339 (954) (716) (1 331) (2 205) (650) 137 923 Marchés privés 21 971 140 (23) (114) 3 268 -- 22 242 Total 164 080 479 (977) (830) (1 328) (1 937) (650) 160 165

















Par réseau de distribution 31 décembre 2025 Nouveaux mandats Mandats perdus Contributions nettes Croissance interne nette4 Marché et

autres5 Transactions stratégiques6 31 mars

2026 Marchés

institutionnels 93 641 351 (611) 6 (254) (731) (5) 92 651 Intermédiaires

financiers 56 728 -- (86) (566) (652) (935) (644) 54 497 Gestion privée 13 711 128 (280) (270) (422) (271) (1) 13 017 Total 164 080 479 (977) (830) (1 328) (1 937) (650) 160 165

Les actifs sous gestion ont diminué de 3,9 milliards de dollars, ou 2,4 %, au cours du premier trimestre de 2026 pour se chiffrer à 160,2 milliards de dollars à la fin du trimestre. Cette diminution découle principalement de l'incidence défavorable des marchés de 2,9 milliards de dollars, de la croissance interne nette négative de 1,3 milliard de dollars au sein des marchés publics et de la clôture des stratégies Actions canadiennes - Petite capitalisation « Core », laquelle a réduit les actifs sous gestion de 0,7 milliard de dollars. Ces diminutions d'actifs sous gestion ont été compensées en partie par l'incidence favorable de la conversion des monnaies étrangères de 1,0 milliard de dollars. Au sein des marchés publics, la croissance interne nette négative s'est chiffrée à 1,3 milliard de dollars et comprend un montant de 0,5 milliard de dollars lié aux actifs sous gestion sous-conseillés et attribuable aux contributions nettes liées aux clients actuels. La croissance interne nette attribuable aux stratégies sur les marchés privés a été négligeable puisque les nouveaux mandats ont été contrebalancés par les remboursements de capital.



Faits saillants financiers du premier trimestre

Les produits se sont chiffrés à 153,3 millions de dollars, en baisse de 26,8 millions de dollars, ou 14,9 %, par rapport au quatrième trimestre de 2025, en raison principalement des honoraires de performance qui se sont matérialisés au trimestre précédent, de la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics et de la baisse des commissions d'engagement et frais de transaction. Les produits ont diminué de 9,6 millions de dollars, ou 5,9 %, par rapport au premier trimestre de 2025, en raison principalement de la diminution des honoraires de gestion liés à des mandats sous-conseillés, de la diminution de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées ainsi que de la diminution des commissions d'engagement et frais de transaction.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 42,7 millions de dollars, soit une diminution de 12,0 millions de dollars, ou 21,9 %, par rapport au quatrième trimestre de 2025, principalement en raison du calendrier des honoraires de performance réalisés au trimestre précédent, facteur contrebalancé en partie par la baisse de la charge de rémunération du personnel et des honoraires de sous-conseiller. Le BAIIA ajusté a diminué de 0,7 million de dollars, ou 1,6 %, par rapport au premier trimestre de 2025, principalement en raison de la baisse des produits, facteur en grande partie contrebalancé par la baisse de la charge de rémunération du personnel et des honoraires de sous-conseiller.

Le résultat net ajusté s'est chiffré à 23,5 millions de dollars, en baisse de 6,4 millions de dollars, ou 21,4 %, par rapport au quatrième trimestre, principalement en raison de la baisse des produits, partiellement contrebalancée par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, par la baisse de la charge d'impôt sur le résultat et par la baisse de la charge d'intérêts sur les débentures. Le résultat net ajusté a diminué de 1,9 million de dollars, ou 7,5 %, par rapport au premier trimestre de 2025, principalement en raison de la baisse des produits et de la hausse de la charge d'impôt sur le résultat, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 4,9 millions de dollars, ou 63,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2025, principalement en raison de la baisse des produits, compensée en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, la baisse de la charge d'impôt sur le résultat et la baisse de la charge d'intérêts sur les débentures. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 19,0 millions de dollars, ou 87,2 % par rapport au premier trimestre de 2025. Cette diminution s'explique surtout par un profit de 12,7 millions de dollars découlant de la réévaluation d'un placement comptabilisé au cours du premier trimestre de 2025 de l'exercice précédent et lié à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier, par la diminution des produits et par la hausse des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts. Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives.

Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois se sont chiffrés à 95,6 millions de dollars, soit une augmentation de 16,7 millions de dollars, ou 21,2 %, par rapport au quatrième trimestre de 2025. Cette augmentation est principalement attribuable à la baisse des dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle, aux variations favorables du fonds de roulement et à la diminution de l'intérêt versé sur la dette à long terme. Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois ont augmenté de 8,9 millions de dollars, ou 10,3 %, par rapport à la période correspondante de 2025, en raison principalement de la baisse des dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle et de la baisse des paiements de loyers.

La dette nette 3) a augmenté de 36 millions de dollars pour se chiffrer à 700 millions de dollars à la fin du premier trimestre de 2026, par rapport à 664 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre de 2025, et le ratio de la dette nette 3) a augmenté, passant de 3,42 x à 3,62 x au cours de la même période. La dette nette a diminué de 3 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2025, et le ratio de la dette nette est demeuré stable au cours de la même période.

a augmenté de 36 millions de dollars pour se chiffrer à 700 millions de dollars à la fin du premier trimestre de 2026, par rapport à 664 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre de 2025, et le ratio de la dette nette a augmenté, passant de 3,42 x à 3,62 x au cours de la même période. La dette nette a diminué de 3 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2025, et le ratio de la dette nette est demeuré stable au cours de la même période. La Société a racheté 557 505 actions de catégorie A pour une contrepartie totale de 3,2 millions de dollars.

Événements postérieurs à la date de clôture

Déclaration de dividendes

Le 7 mai 2026, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,108 $ par action de catégorie A et par action de catégorie B, payable le 18 juin 2026 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 21 mai 2026. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Refinancement de la débenture à 6,0 % auprès du Fonds de solidarité FTQ

Le 1er mai 2026, la Société a conclu un placement privé visant une débenture subordonnée non garantie de premier rang, pour un montant en capital de 100 millions de dollars, émise au pair en faveur du Fonds de solidarité FTQ, parallèlement au rachat du montant en capital de 100 millions de dollars de la débenture subordonnée non garantie de premier rang à 6,0 % échéant le 30 juin 2027 qui avait été émise précédemment en faveur du Fonds de solidarité FTQ.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2026 se trouvant sous la section Relations avec les investisseurs de notre site Web, à la rubrique « Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion ».

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 8 mai 2026, à compter de 10 h 00 (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1 800 990-4777 (sans frais); pour y accéder à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le 1 289 819-1299.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 15 mai 2026. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 888 660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code 90515, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique, et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

Les actifs sous gestion, ou ASG, représentent la valeur de marché totale de l'ensemble des actifs gérés ou sous-conseillés par la Société, y compris les stratégies proposées aux clients de Fiera Capital, mais gérées par des tiers. Pour en savoir plus sur la composition des actifs sous gestion, se reporter à la rubrique intitulée « Résultats d'exploitation et performance globale - Actifs sous gestion et produits » dans le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2026. Attribuable aux actionnaires de la Société. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles, la dette nette et le ratio de la dette nette sont des mesures non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse. La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des mandats perdus et des contributions nettes. Le poste Marché et autres comprend l'incidence des fluctuations des marchés, des distributions de revenus et de la conversion des monnaies étrangères. Se rapporte à la clôture de la stratégie Actions canadiennes - Petite capitalisation « Core » au cours du premier trimestre de 2026.

Mesures non conformes aux IFRS

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué), les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois, la dette nette, ainsi que le ratio de la dette nette ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, ils sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La dette nette correspond à la valeur comptable de la dette à long terme et des débentures, majorée de la juste valeur des swaps de devises croisées, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, telle qu'elle est présentée dans l'état de la situation financière des états financiers consolidés. Nous définissons le ratio de la dette nette comme étant le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 45 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2026, qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES

31 mars 2026 31 décembre 2025 31 mars 2025 Résultat net 4 736 11 730 23 902 Charge d'impôt sur le résultat 3 573 6 291 3 679 Amortissements 11 178 10 803 12 270 Intérêts sur la dette à long terme et les débentures 10 103 12 075 11 389 Intérêts sur les obligations locatives, la conversion des monnaies étrangères et les autres charges financières 882 512 433 BAIIA 30 472 41 411 51 673 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 9 087 8 790 2 818 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres (290) (107) (932) Rémunération fondée sur des actions 3 531 5 170 2 599 Profit sur les placements, montant net (222) (680) (542) Réévaluation d'un placement lié à une acquisition -- -- (12 730) Autres charges (produits) 129 88 517 BAIIA ajusté 42 707 54 672 43 403 Marge du BAIIA ajusté 27,9 % 30,4 % 26,6 % Par action (de base) 0,40 0,51 0,40 Par action (dilué) 0,38 0,43 0,31 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 106 650 106 699 108 003 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 111 581 126 609 140 459

Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES

31 mars 2026 31 décembre 2025 31 mars 2025 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 2 833 7 667 21 789 Amortissements 11 178 10 803 12 270 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 9 087 8 790 2 818 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres, et intérêt effectif sur les débentures (129) 403 (703) Rémunération fondée sur des actions 3 531 5 170 2 599 Réévaluation d'un placement lié à une acquisition -- -- (12 730) Autres charges (produits) 129 88 517 Incidence fiscale des éléments ci-dessus (3 097) (3 029) (1 134) Résultat net ajusté 23 532 29 892 25 426 Par action (de base)





Résultat net1 0,03 0,07 0,20 Résultat net ajusté1 0,22 0,28 0,24 Par action (dilué)





Résultat net1 0,03 0,07 0,17 Résultat net ajusté1 0,21 0,24 0,20 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 106 650 106 699 108 003 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 111 581 126 609 140 459

1. Attribuable aux actionnaires de la Société.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (en milliers de dollars)



POUR LES TRIMESTRES CLOS

T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2

2026 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation avant l'incidence du fonds de roulement 34 323 49 126 45 533 33 647 37 658 47 487 48 589 37 218 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation (48 136) (2 487) 17 462 8 287 (55 639) 4 464 6 187 15 807 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation (13 813) 46 639 62 995 41 934 (17 981) 51 951 54 776 53 025 Règlement d'obligations au titre du prix d'achat -- -- -- -- -- (937) -- (1 500) Produit tiré du billet à ordre 1 281 1 348 1 395 1 406 1 509 1 538 1 502 1 521 Distributions reçues des coentreprises et entreprises associées, déduction faite des investissements 705 2 682 321 4 061 531 (321) 925 8 137 Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle et autres (1 933) (6 284) -- (1 191) (9 110) -- -- (6 215) Paiements de loyers (2 567) (2 607) (3 900) (3 851) (3 913) (3 862) (4 727) (3 038) Intérêts payés sur la dette à long terme et les débentures (10 302) (13 313) (7 769) (14 213) (11 814) (10 519) (11 244) (12 775) Autres coûts de restructuration 2 448 4 787 928 2 329 1 873 3 333 1 015 2 685 Frais liés aux acquisitions et autres coûts1 2 066 -- -- 27 129 180 -- -- Flux de trésorerie disponibles (22 115) 33 252 53 970 30 502 (38 776) 41 363 42 247 41 840 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois 95 609 78 948 87 059 75 336 86 674 87 417 95 215 121 148

1. Exclut les charges liées aux acquisitions sans effet sur la trésorerie résultant d'un regroupement d'entreprises (se reporter à la note 5 des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres clos les 31 mars 2026 et 2025).

Rapprochement de la dette nette et du ratio de la dette nette (en milliers de dollars)



T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2

2026 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 Dette à long terme 578 183 522 423 469 204 488 667 577 158 534 447 520 607 535 596 Débentures 176 605 176 443 243 172 242 763 165 168 164 939 164 660 164 441 Juste valeur des swaps de devises croisées1 (5 532) 6 633 (788) 3 622 (2 859) (12 732) (462) (716) Trésorerie et équivalents de trésorerie (49 225) (41 679) (31 844) (22 924) (36 526) (35 356) (29 904) (30 328) Dette nette 700 031 663 820 679 744 712 128 702 941 651 298 654 901 668 993 BAIIA ajusté des 12 derniers mois 193 396 194 092 192 820 194 180 193 772 195 764 219 985 212 242 Ratio de la dette nette 3,62 3,42 3,53 3,67 3,63 3,33 2,98 3,15

1. Se reporter à la rubrique « Instruments financiers » des notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres clos les 31 mars 2026 et 2025.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions, tendances et perspectives économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, ses résultats financiers prévisionnels, ses dividendes attendus et les perspectives quant à ses activités, ainsi que concernant les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés à ce qui suit : le rendement des placements et aux placements des actifs sous gestion, la concentration des actifs sous gestion en lien avec les stratégies à l'égard desquelles Gestion d'actifs PineStone inc. agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, l'atteinte à la réputation, les litiges, la conformité réglementaire, la fidélité et les rachats des clients, le recours à des technologies de l'information et à des systèmes de télécommunications et les pannes ou perturbations potentielles de ces systèmes, les fautes ou erreurs de la part d'employés, la couverture d'assurance, les relations avec les tiers, les conflits d'intérêt, les questions de confidentialité, les modèles d'investissement et l'évaluation des placements, les limites de la gestion des risques d'entreprise, les facteurs environnementaux et sociaux, les acquisitions et les cessions, le rythme de croissance des actifs sous gestion de Fiera Capital, l'endettement, les taux et les prix du marché, l'inflation, les fluctuations des taux d'intérêt, les récessions, le crédit, la liquidité, les impôts, la structure de propriété et la possibilité de dilution; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certains facteurs ou hypothèses significatifs ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, y compris, sans s'y limiter, les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue, la réalisation de transactions stratégiques, d'acquisitions, de désinvestissements ou d'autres stratégies de croissance et d'optimisation, la précision des estimations, hypothèses et jugements en vertu des méthodes comptables applicables, l'absence de modification significative des normes et méthodes comptables applicables à la Société, l'absence de variation significative des taux d'intérêt, l'absence de modification importante du taux d'imposition effectif de la Société, la cohérence des rendements des placements avec les attentes de la Société et les tendances historiques, l'absence de changements inattendus au sein de l'environnement économique, concurrentiel ou réglementaire, du secteur de la gestion d'actifs ou des mesures prises par les organismes de réglementation qui pourraient avoir une incidence significative sur les activités ou l'exploitation de la Société et de ses partenaires d'affaires, l'absence de fluctuations importantes des taux de change entre le dollar canadien et les autres monnaies (y compris le dollar américain et la livre sterling) et l'absence de concrétisation des facteurs de risques et autres facteurs mentionnés ci-dessus, ou dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et qui pourraient avoir une incidence sur le rendement ou les résultats de la Société.

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente de facteurs de risque et d'incertitudes n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent document décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : Analystes et investisseurs, Natalie Medak, Directrice, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 416 884-4236, [email protected]