TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds Fidelity Leaders à long terme, une stratégie diversifiée d'actions mondiales qui vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés du monde entier qui sont considérées comme des chefs de file dans leur secteur d'activité respectif et qui sont appelées à procurer une croissance à long terme supérieure à la moyenne. Le portefeuille de ce Fonds est construit à l'aide de techniques quantitatives.

« Au cours de sa longue histoire, Fidelity a su concevoir et offrir des solutions de placement de qualité qui répondent aux exigences des conseillers et qui peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Le lancement du Fonds Fidelity Leaders à long terme poursuit cette tradition en offrant aux investisseurs canadiens une nouvelle option de croissance mondiale pour les aider à réaliser leurs objectifs financiers », affirme Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, chez Fidelity Investments Canada s.r.i.

Qu'est-ce qu'un leader à long terme?

Le Fonds suit une approche de gestion de portefeuille axée sur la collaboration grâce à une équipe de huit gestionnaires de portefeuille, dont la vaste expérience en recherche sectorielle de chacun est combinée pour gérer et soutenir le Fonds.

Les gestionnaires de portefeuille et les analystes en recherche du Fonds adoptent une approche de placement axée sur la croissance à long terme qui vise à identifier les sociétés considérées comme des chefs de file actuels ou futurs dans leur secteur d'activité et qui sont appelées à connaître une croissance durable des bénéfices sur plusieurs années.

L'équipe met l'accent sur les caractéristiques suivantes des chefs de file à long terme :

Avantages concurrentiels durables : échelle, effets de réseau, pouvoir de fixation des prix, reconnaissance de la marque et faible risque de substitution par d'autres produits.

Équipes de direction compétentes : tendance à affecter le capital de manière efficace, souci du client, accent sur les intérêts des parties prenantes et vision stratégique claire pour l'avenir.

Caractéristiques attrayantes au sein du secteur d'activité : potentiel de croissance élevé, tendances à long terme et émergentes, regroupements et activités de fusion et acquisition, faible concurrence/rivalité au sein du secteur et barrières élevées à l'entrée.

« Ce fonds représente ce que Fidelity cherche à faire le mieux : générer de la valeur à long terme par la recherche fondamentale ascendante », poursuit Mme Creelman.

Une version en devises neutres de ce fonds est également offerte.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 157 milliards de dollars pour nos clients (au 16 octobre 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des fonds négociés en bourse, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges, et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

