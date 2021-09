Fidelity lance de nouvelles solutions de placement thématiques conçues pour tirer parti des avantages de l'innovation de rupture

TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada, a lancé aujourd'hui les Fonds Fidelity PrécurseursMC qui offrent aux investisseurs de nouveaux moyens de tirer parti des tendances innovantes en matière de placements pour faire fructifier leur épargne.

« Dans le contexte économique dynamique d'aujourd'hui, les conseillers en placements et investisseurs canadiens ont exprimé un intérêt croissant pour des solutions de placements thématiques, et c'est exactement ce que nous leur avons fourni », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et Marketing.

« Cette stratégie de placement a été conçue pour offrir aux investisseurs une exposition ciblée aux sociétés précurseurs, ce qui nous permet d'offrir aux conseillers et aux investisseurs des produits nouveaux et innovants. »

Les Fonds Fidelity PrécurseursMC, qui comprennent la Catégorie Fidelity PrécurseursMC et la Catégorie Fidelity Précurseurs - AutomatisationMC, ont été conçus pour procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés susceptibles de transformer le monde.

La Catégorie Fidelity PrécurseursMC vise à dégager une plus-value du capital à long terme. Elle investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde qui sont susceptibles d'être des précurseurs. Elle cherche à repérer des sociétés dotées de modèles d'entreprise novateurs et prédisposées à transformer les secteurs d'activité, déloger les entreprises en place et créer de nouvelles occasions. La Catégorie Fidelity PrécurseursMC regroupe dans un même fonds cinq thèmes précurseurs, soit l'automatisation, les communications, la finance, la médecine et la technologie.

La Catégorie Fidelity Précurseurs - AutomatisationMC vise à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde qui sont susceptibles d'être des précurseurs dans leur secteur d'activité. Elle cherche à repérer des sociétés qui font figure de chefs de file dans le domaine de l'automatisation, de la robotique industrielle à l'intelligence artificielle en passant par la conduite autonome, et plus encore.



Les Fonds utilisent une approche de placement axée sur le travail d'équipe conçue pour tirer parti de l'avantage et de l'expertise de Fidelity en matière de recherche. Les gestionnaires de portefeuille collaborent avec les équipes de recherche pour trouver des idées. Les analystes identifient ensuite les sociétés qui correspondent aux thèmes précurseurs et leur attribuent des cotes en fonction de leurs paramètres fondamentaux.

Le portefeuille de chacun des Fonds est construit à l'aide d'un processus systématique visant à atténuer le risque et à optimiser les expositions du portefeuille en fonction des cotes et des caractéristiques de risque. Les Fonds utilisent des techniques quantitatives dans la construction de leurs portefeuilles.

Ces nouveaux Fonds cherchent à procurer des avantages spécifiques aux investisseurs, notamment :

Tirer parti des tendances mondiales : offre l'occasion d'investir dans des sociétés qui transforment le monde. L'innovation est constante et les sociétés précurseurs offrent de nouvelles occasions de placements dans tous les secteurs. Tire parti de l'expertise de Fidelity en matière de gestion active et de la portée mondiale de notre équipe de recherche pour découvrir des occasions de placements dans ces sociétés.

offre l'occasion d'investir dans des sociétés qui transforment le monde. L'innovation est constante et les sociétés précurseurs offrent de nouvelles occasions de placements dans tous les secteurs. Tire parti de l'expertise de Fidelity en matière de gestion active et de la portée mondiale de notre équipe de recherche pour découvrir des occasions de placements dans ces sociétés. Stratégies pour concilier intérêts et objectifs financiers : offre une possibilité de plus-value du capital à long terme et un potentiel de diversification accrue grâce à une exposition ciblée aux tendances et aux thèmes.

offre une possibilité de plus-value du capital à long terme et un potentiel de diversification accrue grâce à une exposition ciblée aux tendances et aux thèmes. Accès à une façon innovante d'investir : offre une exposition aux tendances et aux stratégies à long terme. Tire parti de la force et des capacités des équipes de recherche de Fidelity et utilise une approche systématique en matière d'élaboration de portefeuille visant à dégager des résultats reproductibles et à atténuer le risque.

L'équipe de gestion est composée de 8 gestionnaires de portefeuille ayant une grande expérience dans le secteur.

Le gestionnaire de portefeuille et analyste quantitatif Michael Kim gère les Fonds Fidelity PrécurseursMC aux côtés des directeurs généraux de la recherche en actions mondiales, qui sont tous chargés de superviser la recherche utilisée dans cette stratégie.

Michael Kim, gestionnaire de portefeuille et analyste quantitatif

Christopher Lee, gestionnaire de portefeuille et directeur général de la recherche

Camille Carlstrom, gestionnaire de portefeuille et directrice générale de la recherche

Charles Hebard, gestionnaire de portefeuille et directeur général de la recherche

William Shanley, gestionnaire de portefeuille et directeur général de la recherche

Tim Codrington, gestionnaire de portefeuille et directeur général de la recherche

Fahim Razzaque, gestionnaire de portefeuille et directeur général de la recherche

Niamh Brodie-Machura, gestionnaire de portefeuille et directeur général de la recherche

Pour plus de renseignements sur les fonds communs de placement de Fidelity, visitez www.fidelity.ca.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 200 milliards de dollars pour nos clients (au 22 septembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds commun de placement ou d'un FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

