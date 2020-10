TORONTO, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne procéderait pas à la dissolution de la Catégorie Fidelity Discipline Actions Amérique - Devises neutres et que la réunion des actionnaires visant à approuver une telle dissolution était annulée. Fidelity est déterminée à maintenir une structure de capitaux robuste et fiscalement avantageuse pour les investisseurs à long terme, et une telle décision témoigne de cet engagement. Les investisseurs pourront à nouveau souscrire des actions de la Catégorie Fidelity Discipline Actions Amérique - Devises neutres aux environs du 6 novembre 2020. Fidelity procédera aux autres dissolutions et fusions précédemment annoncées, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 157 milliards de dollars pour nos clients (au 15 octobre 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés.

Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Renseignements: Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Bureau : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.fidelity.ca