TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties ainsi que les valeurs liquidatives nettes définitives et le produit de la dissolution des parts de série L des FNB dissous énumérés ci-dessous (les « FNB Fidelity ») et de la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial, le fonds prorogé à la suite d'une fusion à imposition reportée qui a eu lieu le 6 septembre 2024.

À la demande de Fidelity, les FNB Fidelity ont été retirés de la cote de la Bourse de Toronto ou de Cboe Canada Inc., à la fermeture des bureaux le 6 septembre 2024. Le 30 août 2024 et le 5 septembre 2024, Fidelity a annoncé les montants estimatifs des distributions spéciales réinvesties des FNB Fidelity et de la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial. Veuillez prendre note que les distributions définitives pour les FNB Fidelity et la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial indiquées dans le présent communiqué de presse remplacent celles qui avaient été annoncées dans les communiqués de presse du 30 août 2024 et du 5 septembre 2024.

Ces distributions spéciales définitives ont été réinvesties, et les parts qui en ont résulté ont immédiatement été regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Les distributions ont été versées avant la dissolution ou la réalisation de la fusion à imposition reportée du fonds prorogé, le Fonds Fidelity Potentiel mondial, et n'incluaient aucune distribution en espèces.

La valeur liquidative (« VL ») définitive des FNB Fidelity, les distributions et le produit de la dissolution par part, selon le cas, sont les suivants :

FNB

Fidelity Symbole

boursier VL par part

au 6

septembre

2024 ($) CUSIP ISIN Distribution

spéciale

définitive

par part au

6 septembre 2024 ($) VL

définitive et

produit de la

dissolution

par part ($) FNB Fidelity

Dividendes

américains

pour hausses de taux

- Devises neutres FCRH 37,2174 31644P101 CA31644P1018 0,00028 37,2174 FNB Fidelity

Actions

américaines

à faible volatilité

- Devises neutres FCLH 45,9364 31647N103 CA31647N1033 - 45,9364 FNB Fidelity

Momentum Amérique -

Devises neutres FCMH 14,2961 31649R102 CA31649R1029 - 14,2961 FNB Fidelity

Métavers

total FMTV 13,9597 316422104 CA3164221044 0,00613 13,9597

De plus, la distribution par part de la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial s'établit comme suit :

Fonds Fidelity Symbole

boursier CUSIP ISIN Distribution spéciale

par part au 6 septembre 2024

($) Fonds Fidelity Potentiel mondial (série FNB) FCGS/ FCGS.U 31624Q822 CA31624Q8222 0,07613

Les porteurs de titres des FNB Fidelity recevront le produit de la liquidation des actifs, déduction faite de tous les passifs et de tous les frais engagés dans le cadre de la dissolution des FNB Fidelity. Le produit sera versé aux porteurs des titres demeurant en circulation de chaque FNB Fidelity au prorata, aux taux indiqués ci-dessus, sans que les porteurs de titres aient de mesure à prendre.

Le produit de la dissolution sera versé aux Services de dépôt et de compensation CDS Inc. le 10 septembre 2024, et les investisseurs le recevront par la suite en fonction des délais de traitement des opérations de courtage individuelles.

Dissolution de certains Fonds FNB Fidelity

De plus, comme nous l'avions annoncé précédemment, les Fonds FNB ci-dessous ont également versé le produit de la dissolution à la fermeture des bureaux à la date de leur dissolution, le 6 septembre 2024.

Fonds Fidelity FNB Actions canadiennes de grande qualité

Fonds Fidelity FNB Actions canadiennes à faible volatilité

Fonds Fidelity FNB Actions internationales à faible volatilité

Fonds Fidelity FNB Métavers total

Fonds Fidelity FNB Dividendes américains pour hausses de taux - Devises neutres

Fonds Fidelity FNB Dividendes américains pour hausses de taux

Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés - Devises neutres

Fonds Fidelity FNB Actions américaines de grande qualité - Devises neutres

Fonds Fidelity FNB Actions américaines à faible volatilité - Devises neutres

