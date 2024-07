TORONTO, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Pour faire suite à son communiqué du 15 mai 2024 sur les fusions et dissolutions de fonds proposées, Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») publie les résultats du vote des porteurs de titres qui s'est déroulé lors de ses réunions virtuelles du 24 juillet 2024.

Rapport sur les résultats du vote - Fusions proposées

Fonds dissous Fonds prorogé Incidence fiscale Résultat du vote Fonds Fidelity Actions américaines - Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Actions américaines Impôt différé Approuvé Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique Impôt différé Approuvé Fonds Fidelity Dividendes américains - Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Dividendes américains Impôt différé Approuvé Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé - Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé Impôt différé Approuvé Fonds Fidelity Leadership au féminin - Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Leadership au féminin Impôt différé Approuvé Fonds Fidelity Stratégies et tactiques Portefeuille Fidelity Équilibre mondial Impôt différé Approuvé

Conformément aux approbations obtenues et selon le cas, les investisseurs cesseront automatiquement de détenir des titres des fonds dissous et deviendront des investisseurs dans les fonds prorogés respectifs à compter du 6 septembre 2024 ou vers cette date (la « date d'effet »). Les investisseurs de ces fonds auront la possibilité d'échanger leurs titres pour ceux d'autres fonds de Fidelity ou d'en demander le rachat avant la date d'effet. À noter que l'échange de titres pour ceux d'autre fonds commun de placement de Fidelity peut avoir des répercussions fiscales.

Rapport des résultats du vote - Dissolutions

Fonds dissous Résultat du vote Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines − Couverture systématique des devises Approuvé

Les investisseurs de la Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines - Couverture systématique des devises auront la possibilité d'échanger leurs titres pour ceux d'autres fonds communs de placement Fidelity ou d'en demander le rachat avant la date d'effet. À noter que l'échange de titres pour ceux d'autre fonds commun de placement de Fidelity peut avoir des répercussions fiscales.

À propos de Fidelity

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 255 milliards de dollars (au 24 juillet 2024), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

