TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, a fait aujourd'hui les annonces suivantes :

Résultats des votes

Voici les résultats des votes menés à la suite d'assemblées extraordinaires virtuelles des porteurs de titres des fonds mentionnés ci-après :

Nom du Fonds Question soumise au vote Résultat Fonds Fidelity Événements

opportuns Fusion du Fonds Fidelity Événements

opportuns avec le Fonds Fidelity

Potentiel Canada Approuvé Catégorie Fidelity Événements opportuns Fusion de la Catégorie Fidelity

Événements opportuns avec la

Catégorie Fidelity Potentiel Canada Approuvé Catégorie Fidelity

Événements opportuns -

Devises neutres Fusion de la Catégorie Fidelity

Événements opportuns - Devises

neutres avec la Catégorie Fidelity

Potentiel Canada Approuvé Catégorie Fidelity Potentiel

Canada Dépôt des statuts mis à jour en lien

avec la fusion de la Catégorie Fidelity

Événements opportuns et de la

Catégorie Fidelity Événements

opportuns - Devises neutres avec la

Catégorie Fidelity Potentiel Canada Approuvé Catégorie Fidelity

Télécommunications

mondiales Dépôt des statuts mis à jour en lien

avec la dissolution de la Catégorie

Fidelity Télécommunications mondiales Approuvé Catégorie Fidelity

Petite Capitalisation

mondiale Dépôt des statuts mis à jour en lien

avec la dissolution de la Catégorie

Fidelity Petite Capitalisation mondiale Approuvé

Ayant obtenu l'approbation requise des porteurs de titres de chacun des fonds susmentionnés, les fusions et dissolutions de ces fonds prendront effet le 4 décembre 2020 ou vers cette date.

Ajournements :

Afin que les investisseurs disposent davantage de temps pour évaluer la question et donner leur avis, les assemblées extraordinaires virtuelles des porteurs de titres de la Catégorie Fidelity Obligations de sociétés, la Catégorie Fidelity Europe, la Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales et la Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales - Devises neutres sont ajournées au 27 novembre 2020, à 9 h 30. Les votes des investisseurs qui se sont déjà exprimés au sujet des résolutions devant être étudiées dans le cadre des assembles extraordinaires de ces fonds seront comptabilisés lors de ces assemblées. Fidelity encourage les investisseurs qui n'ont pas encore voté à le faire.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 155 milliards de dollars pour nos clients (au 4 novembre 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés.

Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

