TORONTO, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de février 2024 pour sa gamme de FNB factoriels Dividendes élevés ainsi que ses FNB à revenu fixe et à revenu mensuel élevé.

Les porteurs de parts inscrits au 27 février 2024 recevront une distribution en espèces par part payable le 29 février 2024, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution en espèces par

part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Dividendes

canadiens élevés FCCD 0,04716 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,04378 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains élevés -

Devises neutres FCUH 0,03883 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

américains pour hausses de taux FCRR/

FCRR.U 0,03240 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses

de taux - Devises neutres FCRH 0,02857 31644P101 CA31644P1018 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes

internationaux élevés FCID 0,04984 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB indiciel Fidelity

Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 0,05711 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Bourse de

Toronto

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces par

part ($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Obligations de

sociétés canadiennes à court terme FCSB 0,07530 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,07129 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Revenu

mensuel canadien élevé FCMI 0,02377 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Revenu

mensuel mondial élevé FCGI 0,02395 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Obligations

mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 0,06725 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Bourse de

Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

En tant que société privée, Fidelity déploie ses ressources de classe mondiale et ses employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 226 milliards de dollars pour nos clients (au 16 février 2024), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.

https://www.fidelity.ca/fr

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Renseignements: Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Tél. : 416 307-5388, Cell. : 416 795-7762, Courriel : [email protected]