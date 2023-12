TORONTO, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces finales de décembre 2023 pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et la série FNB de certains fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »).

Le 18 décembre 2023, Fidelity avait annoncé les distributions en espèces estimatives de décembre 2023 pour les FNB Fidelity et la série FNB des Fonds Fidelity. À la suite de cette annonce, les opérations effectuées par les investisseurs ont donné lieu à des changements au montant des distributions en espèces par part des FNB Fidelity et la série FNB des Fonds Fidelity, notamment des changements importants pour le FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité (FCCL), le FNB Fidelity Momentum Canada (FCCM) et le FNB Fidelity Simplifié - Croissance (FGRO). Veuillez prendre note que les distributions indiquées dans le présent communiqué de presse remplacent celles qui avaient été déclarées dans le communiqué de presse du 18 décembre 2023 pour les FNB Fidelity et la série FNB des Fonds Fidelity.

Les porteurs de parts inscrits au 27 décembre 2023 recevront une distribution en espèces par part payable le 29 décembre 2023, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity Symbole boursier Distribution en espèces par part ($) CUSIP ISIN Fréquence des versements Bourse FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 0,07419 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,11217 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH 0,10494 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/ FCRR.U 0,10587 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux - Devises neutres FCRH 0,09686 31644P101 CA31644P1018 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID 0,15141 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de Toronto FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 0,08134 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 0,07277 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,10019 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 0,05329 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 0,05700 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 0,07040 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité FCCL 0,20623 31608H103 CA31608H1038 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité FCUL/ FCUL.U 0,16119 31647B109 CA31647B1094 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité - Devises neutres FCLH 0,15585 31647N103 CA31647N1033 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité FCCQ 0,17631 31610C100 CA31610C1005 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité FCUQ/ FCUQ.U 0,13603 31647C107 CA31647C1077 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres FCQH 0,13181 31648J101 CA31648J1012 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Canada FCCV 0,10756 31609U103 CA31609U1030 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Amérique FCUV/ FCUV.U 0,06917 31647E103 CA31647E1034 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres FCVH 0,00910 31646E104 CA31646E1043 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité FCIL 0,23449 31624M102 CA31624M1023 Semestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité FCIQ/ FCIQ.U 0,30681 31623X109 CA31623X1096 Semestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur internationale FCIV 0,36441 31622Y108 CA31622Y1088 Semestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Développement durable mondial FCSW 0,46508 31642F105 CA31642F1053 Annuelle NEO Bourse FNB Fidelity Momentum Canada FCCM 0,13787 31609W109 CA31609W1095 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Momentum Amérique FCMO/ FCMO.U 0,06382 31649P106 CA31649P1062 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Momentum Amérique - Devises neutres FCMH 0,06446 31649R102 CA31649R1029 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Momentum international FCIM 0,17642 31623V103 CA31623V1031 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Équilibre FBAL 0,18724 315818104 CA3158181048 Annuelle NEO Bourse FNB Fidelity Simplifié - Croissance FGRO 0,16514 31581P106 CA31581P1062 Annuelle NEO Bourse FNB Fidelity Avantage BitcoinMD FBTC/ FBTC.U - 31580V104 CA31580V1040 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Actions FEQT 0,14604 31581D103 CA31581D1033 Annuelle NEO Bourse FNB Fidelity Simplifié - Conservateur FCNS 0,18830 31581E101 CA31581E1016 Annuelle NEO Bourse FNB Fidelity Métavers total FMTV 0,05319 316422104 CA3164221044 Annuelle NEO Bourse FNB Fidelity Avantage EtherMC FETH FETH.U - 31580Y702 CA31580Y7028 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Innovations mondialesMC FINN - 316241108 CA3162411084 Annuelle NEO Bourse

Nom du Fonds Fidelity Symbole boursier Distribution en espèces par part ($) CUSIP ISIN Fréquence des versements Bourse Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada (série FNB) FCLC 0,16289 31606J788 CA31606J7886 Annuelle NEO Bourse Fonds Fidelity Potentiel mondial (série FNB) FCGS/ FCGS.U 0,00751 31624Q822 CA31624Q8222 Annuelle NEO Bourse Fonds Fidelity Canada Plus (série FNB) FCGC 0,01543 31620X730 CA31620X7302 Annuelle NEO Bourse

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

