Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les distributions en espèces définitives de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity English
29 déc, 2025, 20:48 ET
TORONTO, le 29 déc. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces définitives de décembre 2025 pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »).
Le 18 décembre 2025, Fidelity avait annoncé les distributions en espèces estimatives pour les FNB Fidelity. À la suite de cette annonce, l'activité des marchés a eu une incidence sur les distributions en espèces par part des FNB et des Fonds Fidelity, notamment des changements importants pour le FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres (FCUH), le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (FCMI), le FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité (FCCL), le FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité (FCUL/FCUL.U), le FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité (FCIL), le FNB Fidelity Valeur internationale (FCIV), le FNB Fidelity Développement durable mondial (FCSW), le FNB Fidelity Momentum Canada (FCCM), le FNB Fidelity Momentum international (FCIM), le FNB Fidelity Simplifié - Équilibre (FBAL), le FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes (FCCA), FNB Fidelity Toutes Actions internationales (FCIN). Veuillez prendre note que les distributions indiquées dans le présent communiqué de presse remplacent celles qui avaient été publiées dans le communiqué de presse du 18 décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity.
Les porteuses et porteurs de parts inscrits au 29 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 décembre 2025, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.
|
Nom du FNB Fidelity
|
Symbole boursier
|
Distribution en espèces
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence des versements
|
Bourse
|
FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés
|
FCCD
|
0,10781
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés
|
FCUD/
FCUD.U
|
0,18095
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés
|
FCUH
|
0,07883
|
315740100
|
CA3157401009
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes américains pour
|
FCRR/
FCRR.U
|
0,13304
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes internationaux
|
FCID
|
0,14158
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB indiciel Fidelity Obligations
|
FCCB
|
0,07154
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations de sociétés
|
FCSB
|
0,08496
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de
|
FCGB/
FCGB.U
|
0,11115
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien
|
FCMI
|
0,05266
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial
|
FCGI
|
0,06599
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de
|
FCIG/
FCIG.U
|
0,09819
|
31624P105
|
CA31624P1053
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions à rendement bonifié
|
FEPY/
FEPY.U
|
0,20102
|
31613F100
|
CA31613F1009
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations américaines de
|
FCUB/
FCUB.U
|
0,09217
|
315945105
|
CA3159451051
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe
|
FFIX
|
0,03766
|
31581F108
|
CA31581F1080
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions canadiennes à
|
FCCL
|
0,22678
|
31608H103
|
CA31608H1038
|
Trimestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions américaines à
|
FCUL/
FCUL.U
|
0,22710
|
31647B109
|
CA31647B1094
|
Trimestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions canadiennes de
|
FCCQ
|
0,15734
|
31610C100
|
CA31610C1005
|
Trimestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Actions américaines de
|
FCUQ/
FCUQ.U
|
0,10717
|
31647C107
|
CA31647C1077
|
Trimestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Actions américaines de
|
FCQH
|
0,10452
|
31648J101
|
CA31648J1012
|
Trimestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Valeur Canada
|
FCCV
|
0,08465
|
31609U103
|
CA31609U1030
|
Trimestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Valeur Amérique
|
FCUV/
FCUV.U
|
0,06947
|
31647E103
|
CA31647E1034
|
Trimestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Valeur Amérique -
|
FCVH
|
0,06492
|
31646E104
|
CA31646E1043
|
Trimestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu
|
FCIP
|
0,07741
|
315814103
|
CA3158141034
|
Trimestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions internationales
|
FCIL
|
0,20662
|
31624M102
|
CA31624M1023
|
Semestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions internationales
|
FCIQ/
FCIQ.U
|
0,23665
|
31623X109
|
CA31623X1096
|
Semestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Valeur internationale
|
FCIV
|
0,37651
|
31622Y108
|
CA31622Y1088
|
Semestrielle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Développement
|
FCSW
|
0,39826
|
31642F105
|
CA31642F1053
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Momentum Canada
|
FCCM
|
0,16978
|
31609W109
|
CA31609W1095
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Momentum Amérique
|
FCMO/
FCMO.U
|
0,06985
|
31649P106
|
CA31649P1062
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Momentum international
|
FCIM
|
0,27572
|
31623V103
|
CA31623V1031
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Simplifié - Équilibre
|
FBAL
|
0,23170
|
315818104
|
CA3158181048
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Simplifié - Croissance
|
FGRO
|
0,21244
|
31581P106
|
CA31581P1062
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Avantage BitcoinMD
|
FBTC/
FBTC.U
|
-
|
31580V104
|
CA31580V1040
|
Annuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Simplifié - Conservateur
|
FCNS
|
0,25065
|
31581E101
|
CA31581E1016
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Simplifié - Actions
|
FEQT
|
0,15160
|
31581D103
|
CA31581D1033
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Avantage EtherMC
|
FETH/
FETH.U
|
-
|
31580Y702
|
CA31580Y7028
|
Annuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Innovations mondialesMC
|
FINN/
FINN.U
|
-
|
316241108
|
CA3162411084
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes
|
FCCA
|
0,18278
|
315813105
|
CA3158131050
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Toutes Actions internationales
|
FCIN
|
0,17705
|
31581R102
|
CA31581R1029
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Toutes Actions américaines
|
FCAM
|
0,10624
|
315812107
|
CA3158121077
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Nom du Fonds Fidelity
|
Symbole
|
Distribution en espèces
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence des
|
Bourse
|
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
|
FTHI
|
0,02581
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
Fonds Fidelity Revenu absolu
|
FCAB/
FCAB.U
|
0,14081
|
315944108
|
CA3159441086
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
Portefeuille Fidelity Revenu
|
FMPI
|
0,13896
|
31620V775
|
CA31620V7759
|
Trimestrielle
|
Bourse de
|
Fonds Fidelity Grande Capitalisation
|
FCLC
|
0,26091
|
31606J788
|
CA31606J7886
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB
|
FCGS/
FCGS.U
|
0,04341
|
31624Q822
|
CA31624Q8222
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB
|
FCGC
|
0,03505
|
31620X730
|
CA31620X7302
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions
|
FCLS
|
0,09010
|
31610F822
|
CA31610F8221
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Alternatif à positions
|
FLSA/FLSA.U
|
-
|
31624U823
|
CA31624U8234
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Valeur mondiale à
|
FGLS
|
-
|
31623A828
|
CA31623A8288
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre
|
FMNA
|
-
|
31623B701
|
CA31623B7016
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+
|
FGEP/ FGEP.U
|
-
|
316215102
|
CA3162151029
|
Annuelle
|
Bourse de
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+
|
FGEB
|
0,17710
|
316220102
|
CA3162201022
|
Annuelle
|
Bourse de
|
Fonds Fidelity Actions américaines
|
FAUS/FAUS.U
|
-
|
31580B108
|
CA31580B1085
|
Annuelle
|
Bourse de
|
Fonds Fidelity Actions mondiales
|
FGSM
|
-
|
31624T107
|
CA31624T1075
|
Annuelle
|
Bourse de
|
Fonds Fidelity Alternatif multistratégies
|
FMAE
|
0,02543
|
31624K106
|
CA31624K1066
|
Annuelle
|
Bourse de
|
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial
|
FMPB
|
0,05316
|
31618L599
|
CA31618L5999
|
Annuelle
|
Bourse de
|
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale
|
FMPG
|
-
|
31618N785
|
CA31618N7852
|
Annuelle
|
Bourse de
À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.
Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 349 milliards de dollars (au 24 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i, Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]
