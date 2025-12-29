Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les distributions annuelles définitives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour les FNB Fidelity et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity English
29 déc, 2025, 20:44 ET
TORONTO, le 29 déc. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles définitives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »).
Le 24 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, Fidelity avait annoncé les montants estimatifs des distributions annuelles de gains en capital réinvesties de 2025 pour les FNB Fidelity et les séries FNB des Fonds Fidelity. À la suite de ces annonces, l'activité sur les marchés a eu une incidence sur les distributions de gains en capital annuelles par part des FNB Fidelity et des Fonds Fidelity, entraînant des changements importants pour le FNB Fidelity Dividendes américains élevés (FCUD/FCUD.U), le FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres (FCUH), le FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité (FCCL), le FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité (FCUL/FCUL.U), FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité (FCCQ), le FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité (FCUQ/FCUQ.U), le FNB Fidelity Valeur Amérique (FCUV/FCUV.U), le FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité (FCIL), le FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité (FCIQ/FCIQ.U), le FNB Fidelity Valeur internationale (FCIV), le FNB Fidelity Développement durable mondial (FCSW), FNB Fidelity Momentum Canada (FCCM), le FNB Fidelity Momentum Amérique (FCMO/FCMO.U), le FNB Fidelity Momentum international (FCIM), le FNB Fidelity Simplifié - Équilibre (FBAL), le FNB Fidelity Simplifié - Croissance (FGRO), le FNB Fidelity Simplifié - Actions (FEQT), le FNB Fidelity Innovations mondialesMC (FINN/FINN.U), le FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes (FCCA), le FNB Fidelity Toutes Actions internationales (FCIN), le FNB Fidelity Toutes Actions américaines (FCAM), le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB (FCLC), le Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB (FGEP/FGEP.U) et le Fonds Fidelity Actions mondiales+ - Équilibre - série FNB (FGEB). Veuillez noter que les distributions indiquées dans le présent communiqué de presse remplacent celles qui avaient été publiées dans les communiqués de presse du 24 novembre 2025 et du 18 décembre 2025 concernant les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity.
Ces taux se rapportent uniquement aux distributions annuelles de gains en capital, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles en découlant seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par les porteurs et porteuses de parts ne change pas. Ces taux n'incluent pas les montants des distributions périodiques en espèces.
La date ex-dividende et la date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 sont aujourd'hui, le 29 décembre 2025. Les distributions seront versées le 31 décembre 2025.
Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.
|
Nom du FNB Fidelity
|
Symbole boursier
|
Valeur liquidative (VL) par part au 15 décembre 2025 ($)
|
CUSIP
|
ISIN
|
Gain en capital annuel par part au 15 décembre 2025 ($)
|
Gain en capital annuel par part en % de la VL au 15 décembre 2025
|
FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés
|
FCCD
|
35,67210
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés
|
FCUD/
FCUD.U
|
39,29070
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
2,51168
|
6,39256 %
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres
|
FCUH
|
33,75590
|
315740100
|
CA3157401009
|
0,98479
|
2,91739 %
|
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux
|
FCRR/
FCRR.U
|
50,39590
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
2,93318
|
5,82028 %
|
FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés
|
FCID
|
33,07500
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
-
|
-
|
FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique
|
FCCB
|
22,51740
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme
|
FCSB
|
25,74300
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus
|
FCGB/
FCGB.U
|
21,61740
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé
|
FCMI
|
14,57090
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé
|
FCGI
|
15,30480
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
0,49091
|
3,20756 %
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité
|
FCIG/
FCIG.U
|
21,33880
|
31624P105
|
CA31624P1053
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Actions à rendement bonifié
|
FEPY/
FEPY.U
|
27,81050
|
31613F100
|
CA31613F1009
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Obligations américaines de base
|
FCUB/
FCUB.U
|
25,43870
|
315945105
|
CA3159451051
|
0,02631
|
0,10343 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe
|
FFIX
|
10,00600
|
31581F108
|
CA31581F1080
|
0,00072
|
0,00720 %
|
FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité
|
FCCL
|
42,21280
|
31608H103
|
CA31608H1038
|
0,73238
|
1,73497 %
|
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité
|
FCUL/
FCUL.U
|
52,54770
|
31647B109
|
CA31647B1094
|
0,65776
|
1,25174 %
|
FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité
|
FCCQ
|
48,62680
|
31610C100
|
CA31610C1005
|
0,42846
|
0,88112 %
|
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité
|
FCUQ/
FCUQ.U
|
68,46060
|
31647C107
|
CA31647C1077
|
1,20252
|
1,75651 %
|
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres
|
FCQH
|
61,55630
|
31648J101
|
CA31648J1012
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Valeur Canada
|
FCCV
|
20,23490
|
31609U103
|
CA31609U1030
|
0,13577
|
0,67097 %
|
FNB Fidelity Valeur Amérique
|
FCUV/
FCUV.U
|
23,42950
|
31647E103
|
CA31647E1034
|
0,87033
|
3,71468 %
|
FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres
|
FCVH
|
21,67460
|
31646E104
|
CA31646E1043
|
0,40536
|
1,87021 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur
|
FCIP
|
10,34930
|
315814103
|
CA3158141034
|
0,05651
|
0,54603 %
|
FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité
|
FCIL
|
34,77900
|
31624M102
|
CA31624M1023
|
0,73210
|
2,10501 %
|
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité
|
FCIQ/
FCIQ.U
|
44,37400
|
31623X109
|
CA31623X1096
|
1,18839
|
2,67812 %
|
FNB Fidelity Valeur internationale
|
FCIV
|
45,64000
|
31622Y108
|
CA31622Y1088
|
1,68751
|
3,69744 %
|
FNB Fidelity Développement durable mondial
|
FCSW
|
57,66890
|
31642F105
|
CA31642F1053
|
4,00909
|
6,95191 %
|
FNB Fidelity Momentum Canada
|
FCCM
|
18,66020
|
31609W109
|
CA31609W1095
|
0,68416
|
3,66641 %
|
FNB Fidelity Momentum Amérique
|
FCMO/
FCMO.U
|
19,25520
|
31649P106
|
CA31649P1062
|
0,69192
|
3,59342 %
|
FNB Fidelity Momentum international
|
FCIM
|
17,42820
|
31623V103
|
CA31623V1031
|
0,6565
|
3,76688 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Équilibre
|
FBAL
|
14,57370
|
315818104
|
CA3158181048
|
0,28217
|
1,93616 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Croissance
|
FGRO
|
17,29380
|
31581P106
|
CA31581P1062
|
0,44637
|
2,58110 %
|
FNB Fidelity Avantage BitcoinMD
|
FBTC/
FBTC.U
|
38,94840
|
31580V104
|
CA31580V1040
|
0,84031
|
2,15750 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Conservateur
|
FCNS
|
12,33660
|
31581E101
|
CA31581E1016
|
0,15486
|
1,25529 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Actions
|
FEQT
|
16,80020
|
31581D103
|
CA31581D1033
|
0,45071
|
2,68277 %
|
FNB Fidelity Avantage EtherMC
|
FETH/
FETH.U
|
53,74890
|
31580Y702
|
CA31580Y7028
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Innovations mondialesMC
|
FINN/
FINN.U
|
22,89970
|
316241108
|
CA3162411084
|
1,53785
|
6,71559 %
|
FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes
|
FCCA
|
15,67230
|
315813105
|
CA3158131050
|
0,21499
|
1,37178 %
|
FNB Fidelity Toutes Actions internationales
|
FCIN
|
14,03740
|
31581R102
|
CA31581R1029
|
0,41302
|
2,94228 %
|
FNB Fidelity Toutes Actions américaines
|
FCAM
|
14,51640
|
315812107
|
CA3158121077
|
0,29841
|
2,05567 %
|
Nom du Fonds Fidelity
|
Symbole boursier
|
Valeur liquidative (VL) par part au 15 décembre 2025 ($)
|
CUSIP
|
ISIN
|
Gain en capital annuel par part au 15 décembre 2025 ($)
|
Gain en capital annuel par part en % de la VL au 15 décembre 2025
|
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB
|
FCLC
|
13,60510
|
31606J788
|
CA31606J7886
|
1,27963
|
9,40552 %
|
Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB
|
FCGS/
FCGS.U
|
15,66790
|
31624Q822
|
CA31624Q8222
|
0,55217
|
3,52421 %
|
Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB
|
FCGC
|
13,80370
|
31620X730
|
CA31620X7302
|
1,27067
|
9,20529 %
|
Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB
|
FCLS
|
13,72170
|
31610F822
|
CA31610F8221
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB
|
FLSA/FLSA.U
|
12,58240
|
31624U823
|
CA31624U8234
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB
|
FGLS
|
8,61260
|
31623A828
|
CA31623A8288
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB
|
FMNA
|
10,33170
|
31623B701
|
CA31623B7016
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB
|
FGEP/FGEP.U
|
12,85470
|
316215102
|
CA3162151029
|
1,27166
|
9,89257 %
|
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB
|
FTHI
|
11,46430
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
0,58622
|
5,11344 %
|
Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB
|
FCAB/
FCAB.U
|
25,17660
|
315944108
|
CA3159441086
|
-
|
-
|
Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB
|
FMPI
|
25,37630
|
31620V775
|
CA31620V7759
|
0,65578
|
2,58422 %
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB
|
FGEB
|
11,87340
|
316220102
|
CA3162201022
|
0,74822
|
6,30165 %
|
Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB
|
FAUS/FAUS.U
|
26,06070
|
31580B108
|
CA31580B1085
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB
|
FGSM
|
10,02100
|
31624T107
|
CA31624T1075
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB
|
FMAE
|
10,38970
|
31624K106
|
CA31624K1066
|
0,00043
|
0,00414 %
|
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB
|
FMPB
|
25,49970
|
31618L599
|
CA31618L5999
|
1,56971
|
6,15580 %
|
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB
|
FMPG
|
25,66240
|
31618N785
|
CA31618N7852
|
1,99701
|
7,78185 %
À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.
Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 349 milliards de dollars (au 24 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]
