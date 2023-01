TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui des réductions de frais pour plusieurs portefeuilles Fidelity PassageMC, sa gamme de fonds à date cible. Les Portefeuilles de retraite Fidelity PassageMC sont conçus pour aider les investisseurs à s'offrir une retraite plus sûre financièrement en leur permettant de choisir le portefeuille qui correspond à la date prévue de leur départ à la retraite. À mesure que la date cible approche, Fidelity PassageMC fait passer l'investisseur à la combinaison de placements appropriée selon sa situation. En date du 25 janvier 2023, les frais de gestion et les commissions de suivi seront réduits comme suit :

Modifications des frais de gestion* :

Portefeuille Frais de gestion actuels (points de base) Nouveaux frais de gestion Séries F, F5, F8 Séries B, S5, S8 Séries A, T5, T8 Séries F, F5, F8 Séries B, S5, S8 Séries A, T5, T8 Portefeuille Fidelity PassageMC Revenu 60 125 150 60 (aucun changement) 110 135 Portefeuille Fidelity PassageMC 2005 60 125 150 60 (aucun changement) 110 135 Portefeuille Fidelity PassageMC 2010 65 160 175 60 135 150 Portefeuille Fidelity PassageMC 2015 70 170 185 65 165 180 Portefeuille Fidelity PassageMC 2020 75 175 190 70 170 185 Portefeuille Fidelity PassageMC 2030 80 180 195 75 175 190

Modifications de la commission de suivi** :

Portefeuille Rémunération actuelle du courtier (points de base) Nouvelle rémunération du courtier FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI Portefeuille Fidelity PassageMC 2010 50 100 50 100 37,5 75 37,5 75

* Les séries à Versements fiscalement optimisés ne sont pas toutes offertes pour tous les fonds. ** FSD = Frais de souscription différés FSR = Frais de souscription différés réduits FSR2 = Frais de souscription différés réduits 2 FSI = Frais de souscription initiaux

Pour obtenir des renseignements sur un compte, veuillez appeler le Service à la clientèle de Fidelity de 8 h à 20 h (HE) au 1 800 263-4077 (sans frais).

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société d'intérêt privé, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 192 milliards de dollars pour nos clients (au 10 janvier 2023), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds commun de placement ou d'un FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada

www.fidelity.ca

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]