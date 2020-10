TORONTO, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui des réductions de frais pour plusieurs fonds de titres mondiaux à revenu fixe et à rendement élevé. Les frais de gestion de certains fonds, énumérés ci-dessous, seront réduits à compter du 1er novembre 2020.

« Les investisseurs recherchent des solutions mondiales à revenu fixe et à rendement élevé qui offrent un potentiel de stabilité et de rendement dans un contexte de volatilité du marché et de faibles taux d'intérêt », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, chez Fidelity Investments Canada s.r.i. « Pour répondre aux besoins de nos clients, nous offrons maintenant ces solutions à moindre coût. »

Les frais de gestion des fonds et des séries ci-après seront réduits comme suit :



Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion F P1 P2 P3 P4 P5 F P1 P2 P3 P4 P5 Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 85 77,5 72,5 70 67,5 65 75 67,5 62,5 60 57,5 55 Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres 85 77,5 72,5 70 67,5 - 75 67,5 62,5 60 57,5 - Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 80 72,5 67,5 65 62,5 60 70 62,5 57,5 55 52,5 50 Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres 80 72,5 67,5 65 - - 70 62,5 57,5 55 - - Fonds Fidelity Obligations mondiales 70 62,5 57,5 55 52,5 50 60 60 55 52,5 50 47,5 Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres 70 62,5 57,5 55 52,5 50 60 60 55 52,5 50 47,5 Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 70 62,5 57,5 55 52,5 50 60 60 55 52,5 50 47,5 Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres 70 62,5 57,5 55 52,5 50 60 60 55 52,5 50 47,5 Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles 70 62,5 57,5 55 52,5 50 60 60 55 52,5 50 47,5 Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles - Devises neutres 70 62,5 57,5 55 52,5 50 60 60 55 52,5 50 47,5



Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion A B E1 E2 E3 E4 E5 A B E1 E2 E3 E4 E5 Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 160 135 127,5 122,5 120 117,5 - 150 125 117,5 112,5 110 107,5 - Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres 160 135 127,5 122,5 120 117,5 - 150 125 117,5 112,5 110 107,5 - Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 155 130 122,5 117,5 115 112,5 110 145 120 112,5 107,5 105 102,5 100 Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres 155 130 122,5 117,5 115 112,5 - 145 120 112,5 107,5 105 102,5 - Fonds Fidelity Obligations mondiales 145 120 112,5 107,5 105 - - 135 110 110 105 102,5 - - Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres 145 120 112,5 107,5 105 - - 135 110 110 105 102,5 - - Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 145 120 112,5 107,5 105 102,5 100 135 110 110 105 102,5 100 97,5 Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres 145 120 112,5 107,5 105 102,5 100 135 110 110 105 102,5 100 97,5 Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles 145 120 112,5 107,5 105 102,5 100 135 110 110 105 102,5 100 97,5 Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles - Devises neutres 145 120 112,5 107,5 105 102,5 100 135 110 110 105 102,5 100 97,5

En outre, Fidelity a annoncé aujourd'hui une révision des niveaux de risque pour certains fonds comme indiqué ci-dessous. Les nouveaux niveaux de risque entreront également en vigueur le 1er novembre 2020.

Stratégie Niveau de risque actuel Nouveau niveau de risque Fonds Fidelity Étoile d'Asie Moyen à élevé Moyen Catégorie Fidelity Étoile d'Asie Moyen à élevé Moyen Fonds Fidelity Marchés émergents Élevé Moyen à élevé Catégorie Fidelity Marchés émergents Élevé Moyen à élevé Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux Moyen à élevé Moyen Catégorie Fidelity Soins de la santé mondiaux Moyen à élevé Moyen Catégorie Fidelity Innovations mondiales Élevé Moyen à élevé Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales Élevé Moyen à élevé Fonds Fidelity Japon Moyen à élevé Moyen Catégorie Fidelity Japon Moyen à élevé Moyen

Les investisseurs sont invités à communiquer avec leur conseiller en placements pour en savoir plus sur ces changements et examiner leurs options. Pour obtenir des renseignements sur un compte, veuillez appeler le Service à la clientèle de Fidelity de 8 h à 20 h (HE) au 1 800 263-4077 (sans frais).

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 154 milliards de dollars pour nos clients (au 5 octobre 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

