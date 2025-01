TORONTO, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui des changements à la gestion de portefeuille de la Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, du Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, de la Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, de la Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales, de la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales et des versions en devises neutres de ces fonds, le cas échéant.

Dès aujourd'hui, le gestionnaire de portefeuille Salim Hart amorcera une transition dans le cadre de laquelle il renoncera à la gestion de ces fonds pour se concentrer sur d'autres responsabilités, y compris la gestion du Fonds Fidelity Microcapitalisations mondiales pour les investisseurs canadiens.

Les gestionnaires de portefeuille Morgen Peck et Sam Chamovitz continueront de gérer la Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, le Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, la Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale et la Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale - Devises neutres, tandis que la Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales, la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales et la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales - Devises neutres continueront d'être gérés par les gestionnaires de portefeuille Will Danoff, Morgen Peck et Sam Chamovitz. Les objectifs et les stratégies de placement de ces fonds ne changent pas.

Les gestionnaires de portefeuille Morgen Peck et Sam Chamovitz ont pris en charge la gestion des stratégies en 2021. Il s'agit de gestionnaires chevronnés qui se spécialisent dans les stratégies d'actions à petite capitalisation destinées aux investisseurs américains. Pendant plus de 15 ans, M. Chamovitz et Mme Peck ont tous deux travaillé en étroite collaboration avec Joel Tillinghast, qui a pris sa retraite en 2023.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 289 milliards de dollars (au 23 janvier 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

