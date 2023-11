Les fonds ont été récompensés pour la constance de leur rendement ajusté au risque par rapport à leurs pairs

TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Plusieurs fonds communs de placement et fonds négociés en bourse (FNB) gérés par Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) ont remporté un prix LSEG Lipper Canada 2023 pour la constance et l'excellence de leur rendement ajusté au risque par rapport à leurs pairs en 2023.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu une fois de plus des prix LSEG Lipper Canada en 2023 pour divers fonds communs de placement et FNB Fidelity parmi de multiples catégories et périodes. Nos gestionnaires de portefeuille, notre équipe de recherche et les nombreuses autres équipes qui soutiennent ces stratégies méritent ces honneurs pour leurs efforts et l'énergie qu'ils déploient dans leur travail, a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. Comme toujours, nous sommes reconnaissants envers les conseillers et les investisseurs pour leur confiance en nos produits, notre personnel et notre processus de gestion de placement, et continuerons de viser à générer de solides rendements pour nos clients et à les aider à atteindre leurs objectifs. »

Fonds primés ‒ Canada

Nom du Fonds Gestionnaire(s) de

portefeuille Catégorie Période(s) récompensée(s) Portefeuille Fidelity

PassageMC 2045 Andrew Dierdorf, Brett

Sumsion et Bruno Crocco Portefeuilles à échéance

cible 2035+ 3 et 5 ans Fonds Fidelity Canada Plus Hugo Lavallée Actions principalement

canadiennes 5 et 10 ans Fonds Fidelity Marchés

émergents Sam Polyak Actions des marchés

émergents 10 ans Portefeuille Fidelity

Croissance David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux d'actions 5 ans Portefeuille Fidelity

Croissance mondiale David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux d'actions 10 ans Portefeuille Fidelity Revenu

mondial David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux à revenu

fixe 10 ans Fonds Fidelity Croissance

internationale Jed Weiss Actions internationales 10 ans Catégorie Fidelity Actions

nord-américaines Darren Lekkerkerker Actions nord-américaines 5 ans Fonds Fidelity Innovations

technologiques HyunHo Sohn Actions sectorielles 3, 5 et 10 ans

FNB primés ‒ Canada

Nom du Fonds Gestionnaire(s) de

portefeuille Catégorie Période(s) récompensée(s) FNB Fidelity Revenu mensuel

mondial élevé David Wolf et David Tulk Équilibrés mondiaux neutres 3 ans FNB indiciel Fidelity Valeur

Canada Geode Capital Management Actions canadiennes 3 ans FNB indiciel Fidelity Valeur

Amérique Geode Capital Management Actions américaines 3 ans

Pour consulter la liste complète des lauréats, veuillez visiter le site Web des prix LSEG Lipper.

À propos de Lipper et de Refinitiv

Les prix LSEG Lipper sont décernés chaque année aux fonds et aux sociétés de fonds de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque.

Refinitiv, une société du LSEG (London Stock Exchange Group), est l'un des plus importants fournisseurs de données et d'infrastructures sur les marchés financiers au monde. Refinitiv soutient les participants aux marchés mondiaux en leur fournissant de l'information, des analyses et des technologies qui leur permettent de prendre d'importantes décisions en matière d'investissement, de négociation et de risque en toute confiance. Combinant une plateforme ouverte unique avec des données et une expertise de premier ordre, Refinitiv propose des choix et des occasions qui stimulent le rendement, l'innovation et la croissance de ses clients et partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.refinitiv.com .

Les prix LSEG Lipper sont décernés chaque année aux fonds et aux sociétés de fonds de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour la constance du rendement, une mesure objective et quantitative du rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds de chaque catégorie qui se situent dans la tranche supérieure de 20 % sont nommés Lipper Leaders pour la constance de leur rendement et reçoivent une cote de 5. Les fonds qui se situent dans la tranche suivante de 20 % reçoivent une cote de 4; ceux de la tranche médiane de 20 % sont cotés 3; ceux de la tranche suivante de 20 % sont cotés 2 et les fonds qui se situent dans la dernière tranche de 20 % sont cotés 1. Le fonds Lipper Leader pour la constance du rendement le mieux coté dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes peuvent changer chaque mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données utilisées pour attribuer les prix, LSEG Lipper ne donne aucune garantie à cet effet.

Portefeuille Fidelity PassageMC 2045

Le Portefeuille Fidelity PassageMC 2045 (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2035+ pour les périodes de 3 et 5 ans terminées le 31 juillet 2023, sur un total de 13 et 11 fonds, respectivement.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le portefeuille a obtenu les rendements suivants : 10,35 % (1 an), 6,24 % (3 ans), 7,30 % (5 ans), 7,52 % (10 ans) et 7,34 % (depuis sa création le 3 novembre 2005).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 4. (10 ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity Canada Plus

Le Fonds Fidelity Canada Plus (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Actions principalement canadiennes pour les périodes de 5 et 10 ans terminées le 31 juillet 2023, sur un total de 62 et 55 fonds, respectivement.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2023, le fonds a obtenu les rendements suivants : 13,02 % (1 an), 14,11 % (3 ans), 18,63 % (5 ans), 14,00 % (10 ans) et 10,12 % (depuis sa création le 7 janvier 2008).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity Marchés émergents

Le Fonds Fidelity Marchés émergents (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Actions des marchés émergents pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 22 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le fonds a obtenu les rendements suivants : 15,76 % (1 an), -1,89 % (3 ans), 6,23 % (5 ans), 5,75 % (10 ans) et 5,66 % (depuis sa création le 10 octobre 2000).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans) et 5 (globale).

Portefeuille Fidelity Croissance

Le Portefeuille Fidelity Croissance (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions pour la période de 5 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 146 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le portefeuille a obtenu les rendements suivants : 6,99 % (1 an), 6,67 % (3 ans), 8,25 % (5 ans), 8,08 % (10 ans) et 6,51 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans) et 5 (globale).

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale

Le Portefeuille Fidelity Croissance mondiale (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 103 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le portefeuille a obtenu les rendements suivants : 9,34 % (1 an), 5,68 % (3 ans), 7,72 % (5 ans), 8,45 % (10 ans) et 6,48 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans) et 5 (globale).

Portefeuille Fidelity Revenu mondial

Le Portefeuille Fidelity Revenu mondial (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 49 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le portefeuille a obtenu les rendements suivants : 5,29 % (1 an), 1,83 % (3 ans), 3,86 % (5 ans), 5,11 % (10 ans) et 4,75 % (depuis sa création le 18 avril 2007).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity Croissance internationale

Le Fonds Fidelity Croissance internationale (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Actions internationales pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 50 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le fonds a obtenu les rendements suivants : 12,03 % (1 an), 2,48 % (3 ans), 7,37 % (5 ans), 7,99 % (10 ans) et 3,09 % (depuis sa création le 10 octobre 2000).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 2 (3 ans), 4. (5 ans), 5 (10 ans) et 4 (globale).

Catégorie Fidelity Actions nord-américaines

La Catégorie Fidelity Actions nord-américaines (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Actions nord-américaines pour la période de 5 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 16 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, la catégorie a obtenu les rendements suivants : 8,77 % (1 an), 9,77 % (3 ans), 12,21 % (5 ans) et 10,41 % (depuis sa création le 28 octobre 2015).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes de la catégorie pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), s. o. (10 ans) et 5 (globale).

Fonds Fidelity Innovations technologiques

Le Fonds Fidelity Innovations technologiques (série F) a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Actions sectorielles pour les périodes de 3, 5 et 10 ans terminées le 31 juillet 2023, sur un total de 17, 17 et 13 fonds, respectivement.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le fonds a obtenu les rendements suivants : 22,48 % (1 an), 13,28 % (3 ans), 19,04 % (5 ans), 21,03 % (10 ans) et 6,19 % (depuis sa création le 10 octobre 2000).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans) et 5 (globale).

FNB indiciel Fidelity Valeur Canada

Le FNB indiciel Fidelity Valeur Canada a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Actions canadiennes pour la période de 3 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 45 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le FNB a obtenu les rendements suivants : -0,20 % (1 an), 15,23 % (3 ans) et 14,08 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans) et 5 (globale).

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

Le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres pour la période de 3 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 14 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le FNB a obtenu les rendements suivants : 4,36 % (1 an), 5,87 % (3 ans) et 1,56 % (depuis sa création le 16 janvier 2020).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans) et 5 (globale).

FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique

Le FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique a remporté le prix LSEG Lipper 2023 dans la catégorie Actions américaines pour la période de 3 ans terminée le 31 juillet 2023, sur un total de 71 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2023, le FNB a obtenu les rendements suivants : 8,98 % (1 an), 20,63 % (3 ans) et 17,19 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans) et 5 (globale).

