TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Andrew Clee, vice-président, Produits à Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), s'est joint, avec son équipe, à Keith Wu, chef, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto, pour fermer les marchés et souligner le lancement de nouvelles séries FNB de quatre fonds : le Fonds Fidelity Actions mondiales+ (TSX : FGEP), le Fonds Fidelity Revenu élevé tactique (TSX : FTHI), le Fonds Fidelity Marchés émergents (TSX : FCEM) et le Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre (TSX : FGEB).

Fidelity offre aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables, comme des fonds communs et des fonds négociés en bourse, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Fidelity gère un actif de 242 milliards de dollars pour ses clients (au 14 mai 2024).

