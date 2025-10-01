TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de 1,4 million de dollars dans la formation en finance et l'apprentissage expérientiel à l'Université de Guelph.

Alors que la technologie et les priorités mondiales redéfinissent le monde de la finance, l'Université de Guelph et Fidelity Investments Canada travaillent de concert pour préparer la prochaine génération de leaders de la finance. Un nouveau don de 1,4 million de dollars de Fidelity servira à la prise de fonction du titulaire d'une chaire en finance et élargira les occasions d'apprentissage pratique à la Lang School of Business and Economics de l'Université de Guelph.

Nikola Gradojevic, docteur en économie financière et expert mondial de la finance internationale, de l'évaluation des actifs, de l'intelligence artificielle et de la gestion du risque inaugure la Chaire en finance Fidelity. Au cours des cinq prochaines années, il dirigera des projets de recherche ayant un impact réel, élargira l'apprentissage des étudiants et étudiantes et renforcera les collaborations sectorielles mondiales.

« C'est un grand pas pour l'école et pour l'avenir de la formation en finance au Canada, déclare la docteure en gestion et doyenne de la Gordon S. Lang School of Business and Economics, Sara Mann. Grâce au soutien de Fidelity, nous pouvons élaborer un programme qui reflète les dernières tendances en matière de données, d'intelligence artificielle et de marchés mondiaux, tout en aidant notre clientèle étudiante à se servir de cette expertise pour diriger de façon responsable. »

Favoriser l'apprentissage pratique

Le don de Fidelity ne se limite pas à la désignation d'un titulaire de chaire; il finance également deux fonds destinés à élargir le rôle de mentorat des conseillers et conseillères enseignant auprès de groupes étudiants, y compris le conseil étudiant en placements et l'association étudiante en vente de l'université. Ces étudiants et étudiantes acquerront une expérience précieuse de la gestion de portefeuilles de placements grâce aux outils technologiques de Bloomberg et à la participation à des concours de vente nationaux.

« Ce don nous permet de transformer les apprentissages en expériences réelles, se réjouit la doyenne. En investissant dans la formation expérientielle supervisée par le corps enseignant, Fidelity nous aide à préparer les étudiants et étudiantes à prospérer dans un monde financier en rapide évolution. »

Une collaboration solide, une vision commune

La collaboration de longue date de Fidelity avec l'Université de Guelph témoigne d'un engagement mutuel à former la prochaine génération de professionnels et professionnelles de la finance qui comprennent la convergence de la technologie, des marchés et de l'éthique.

« Depuis 38 ans, Fidelity au Canada perçoit l'efficacité de la formation basée sur l'expérience. À travers un apprentissage concret et un bon encadrement, les étudiants et étudiantes qui ont démarré leur carrière chez nous sont devenus des leaders exceptionnels dans notre entreprise et dans l'industrie des placements, ajoute Rob Strickland, président de Fidelity Investments Canada. Nous sommes ravis de collaborer avec l'école Lang et de proposer à la clientèle étudiante l'occasion d'acquérir une expérience pratique et des compétences pour réussir dans l'économie de demain. Nous remercions l'Université de Guelph ainsi que son éminent corps professoral pour cette collaboration et nous souhaitons à des générations d'étudiants et d'étudiantes de tirer parti de ces nouvelles occasions et de se transformer en leaders remarquables et responsables. »

Le don s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de l'université pour stimuler la réussite des étudiants et des étudiantes en proposant des occasions pertinentes d'apprentissage par l'expérience. Il atteste aussi la position de l'école comme chef de file de la formation responsable en matière de gestion au Canada.

« Être reconnus par une société telle que Fidelity représente un véritable honneur et confirme la valeur de notre travail, ajoute M. Gradojevic. Ce soutien nous permettra d'explorer de nouvelles questions, d'interagir plus profondément avec l'industrie et de donner aux étudiants et étudiantes les outils nécessaires pour influencer leur carrière et les collectivités. »

À propos de l'école Lang

La Gordon S. Lang School of Business and Economics de l'Université de Guelph s'engage à former des chefs de file pour assurer un avenir durable et équitable. Grâce à l'apprentissage interdisciplinaire, à la collaboration sectorielle et à l'importance accordée aux affaires en tant que force au service du bien, l'école prépare sa clientèle à diriger en servant un objectif.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 320 milliards de dollars (au 29 août 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

