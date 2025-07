Ce nouveau fonds commun de placement vise à générer des liquidités et une croissance du capital à long terme.

TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») lance aujourd'hui le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié. Ce nouveau fonds investit directement dans le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié, qui a recours à une stratégie d'actions basée sur les options et offre aux investisseurs en quête de liquidités un potentiel de croissance à long terme, tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié permet d'investir dans une stratégie d'actions axée sur des options pouvant générer des liquidités potentiellement plus élevées que les stratégies ciblant strictement les actions.

« Les stratégies d'options d'achat couvertes gagnent en popularité en raison de leur capacité à générer des flux de trésorerie attrayants. L'expansion annoncée aujourd'hui offre aux investisseurs un autre moyen d'accéder à cette stratégie par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement », a déclaré Kelly Creelman, Vice-présidente principale, Produits et marketing, Fidelity « Le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié vise à accroître le revenu et à atténuer la volatilité globale du portefeuille, tout en offrant aux investisseurs une solution supplémentaire pour diversifier leurs placements et bâtir leur avenir financier. »

Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié vise à générer des liquidités et une croissance du capital à long terme. Il investit dans le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié, qui applique une stratégie combinant des approches fondamentales, quantitatives et fondées sur les dérivés, dans le but de constituer un portefeuille capable de générer davantage de liquidités, de favoriser l'appréciation du capital à long terme et de réduire la volatilité globale.

Production potentiellement plus élevée de liquidités : Vise à accroître la production de liquidité tout en permettant aux investisseurs de maintenir une exposition aux marchés boursiers.

Vise à accroître la production de liquidité tout en permettant aux investisseurs de maintenir une exposition aux marchés boursiers. Potentiel de croissance issu d'une participation aux actions : Vise à procurer une certaine participation à la hausse en offrant une exposition aux marchés boursiers.

Vise à procurer une certaine participation à la hausse en offrant une exposition aux marchés boursiers. Volatilité réduite : Vise à réduire modérément la volatilité globale du portefeuille par rapport à l'indice S&P 500.

Vise à réduire modérément la volatilité globale du portefeuille par rapport à l'indice S&P 500. Liquidités fiscalement avantageuses :Les primes découlant des options sont distribuées à chaque mois et sont généralement imposées à titre de gains en capital ou traitées comme un remboursement de capital.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.



Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 310 milliards de dollars (au 22 juillet 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme. Pour mettre en œuvre une stratégie basée sur les options visant à accroître les liquidités et à atténuer la volatilité globale du portefeuille, le FNB vend des options d'achat sur un indice représentant le rendement des sociétés à grande capitalisation boursière, tel que l'indice S&P 500. La capacité du FNB à verser des distributions aux porteurs de parts dépendra du rendement des titres que détient le FNB et des primes reçues découlant de la vente d'options d'achat. Rien ne garantit que le FNB versera des distributions régulières à ses porteurs de parts ou que les distributions demeureront constantes. Les montants distribués aux porteurs de parts pourraient varier en fonction de la conjoncture économique ou du marché et d'autres facteurs. Les distributions supérieures aux bénéfices actuels et accumulés du FNB seront traitées comme un remboursement de capital, ce qui correspond à une distribution du capital de placement du porteur de parts plutôt qu'une distribution tirée des profits nets du rendement du FNB. Par conséquent, toute partie d'une distribution qui est considérée comme un remboursement de capital ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu » du FNB. La vente d'options d'achat comporte également des risques. Le FNB peut notamment être tenu de vendre l'actif sous-jacent ou de régler en espèces un montant de la même valeur à un prix d'exercice inférieur au cours du marché. Les primes associées à la vente d'options d'achat couvertes ne peuvent pas excéder le rendement qui aurait été obtenu si le FNB avait investi directement dans les titres faisant l'objet d'options d'achat. Veuillez lire le prospectus du FNB pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

