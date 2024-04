TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - Fidelity Canada (Fidelity) s'est classée au 22e rang de la liste des meilleures entreprises au Canada en 2024 de LinkedIn, une liste des 25 meilleurs milieux de travail pour faire progresser sa carrière compilée selon une méthodologie axée sur les données. Ce prix s'ajoute aux antécédents d'excellence de Fidelity en tant qu'employeur.

« Si Fidelity est un lieu de travail agréable, c'est d'abord grâce aux membres de notre personnel et nous sommes ravis d'avoir obtenu un prix qui reflète cette réalité, » a déclaré Diana Godfrey, vice-présidente principale, Ressources humaines et Affaires de la société, chez Fidelity.

« Nous estimons que les membres de notre personnel doivent s'épanouir afin que nos clients puissent prospérer et que la société puisse croître. C'est pourquoi nous demeurons à l'écoute des besoins changeants de notre personnel et leur offrons le meilleur de Fidelity pour que leur expérience soit la meilleure possible. Qu'il s'agisse de soutenir notre personnel dans le cadre d'un programme de travail hybride flexible, d'une culture d'entreprise inclusive, de programmes de formation et de perfectionnement approfondis ou d'occasions de croissance, nous nous efforçons constamment de nous améliorer en tant qu'employeur, et ce, dans toutes le facettes qui comptent pour notre personnel. Ce prix témoigne de notre engagement envers notre personnel et du travail réalisé dans notre quotidien afin de répondre aux besoins de nos clients. »

Pour établir sa liste des entreprises qui aident leur personnel à bâtir leur carrière et à se préparer pour une réussite à long terme, LinkedIn utilise des données internes qui mesurent des éléments d'avancement professionnel, y compris les perspectives de carrière, le développement des compétences, la stabilité de l'entreprise, les occasions externes, l'affinité avec l'entreprise, la diversité des genres, le niveau d'instruction et la présence du personnel dans le pays.

Fidelity a remporté de nombreux prix en 2024, dont :

Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Meilleurs employeurs profamille au Canada

Meilleurs milieux de travail pour les jeunes d'aujourd'hui selon Great Place to Work

Meilleurs milieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work

Meilleurs milieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables selon Great Place to Work

À propos de Fidelity Canada

Fidelity Canada fait partie d'un groupe plus vaste de sociétés, collectivement appelées « Fidelity Investments », l'un des plus importants fournisseurs de services financiers au monde.

Fidelity Canada, y compris Fidelity Investments Canada (FIC) et Services de compensation Fidelity Canada (SCFC), a pour mission de bâtir un avenir meilleur pour les investisseurs canadiens et de les aider à rester à l'avant-garde. Fidelity Canada gère et administre un actif de plus de 373 milliards de dollars (au 12 avril 2024).

Établie en 1987, FIC fournit aux investisseurs canadiens une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Étant une société d'intérêt privé, FIC déploie ses ressources de classe mondiale et son personnel pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Ses clients comprennent des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

FIC est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement d'actions et de titres à revenu fixe canadiens, étrangers et mondiaux, de fonds négociés en bourse, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés et de produits d'investissement durable, ainsi qu'un programme destiné aux clients fortunés. Les fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les conseillers en placements, les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance ainsi que les plateformes de courtage en ligne.

Services de compensation Fidelity Canada (SCFC), l'un des principaux fournisseurs de services de garde et de compensation au pays, offre des solutions robustes, flexibles, évolutives et innovatrices aux investisseurs institutionnels, notamment aux gestionnaires de portefeuille et aux courtiers en valeurs mobilières inscrits. Les clients font appel à l'expertise de SCFC en matière de technologie de gestion de patrimoine, de négociation, d'administration, de production de rapports et de transition commerciale pour se concentrer sur leur domaine d'expertise : aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. SCFC est la première entité inscrite auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements à offrir une solution sécurisée de négociation et de garde d'actifs numériques aux investisseurs institutionnels, y compris les fonds de placement.

