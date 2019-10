Fidelity annonce l'ajout d'un gestionnaire de portefeuille et des changements de cote de risque

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce aujourd'hui que le gestionnaire de portefeuille chevronné de Fidelity Investments Kyle Weaver se joindra aux gestionnaires de portefeuille Joel Tillinghast et Daniel Dupont pour la gestion du Fonds Fidelity Étoile du NordMD. Ce changement entrera en vigueur le 1er novembre 2019.

La venue de M. Weaver réaffirme la stratégie mondiale « sans frontière » du Fonds et contribuera à l'élargissement du style de placement, de la diversification géographique et de la composition sectorielle du Fonds. M. Weaver est gestionnaire de portefeuille au sein de la division des actions de Fidelity Management and Research Company (FMR Co., Inc.). À l'heure actuelle, il est à la barre du Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund, du VIP Growth Opportunities Portfolio et du Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund, tous offerts aux investisseurs américains.

Avant d'assumer ses fonctions actuelles, M. Weaver a géré le Fidelity Select IT Services Fund et le Fidelity Select Wireless Fund, aussi destinés aux investisseurs américains, et a travaillé comme analyste en recherche, où il assurait le suivi de divers sous-secteurs. Il s'est joint à Fidelity Investments en 2008 et œuvre dans le domaine des services financiers depuis 2001.

Préconisant un style de croissance, M. Weaver s'intéresse aux sociétés dotées de solides caractéristiques fondamentales et d'évaluations attrayantes en fonction d'horizons de placement à long terme. Il cherche à exploiter les inefficiences du marché à court terme et se concentre généralement sur les entreprises qui profiteront des tendances séculaires à long terme au sein de leur sous-secteur.

Changements de cote de risque

Également en vigueur le 1er novembre 2019, Fidelity Investments Canada s.r.i. abaissera la cote de risque des fonds qui suivent :

Nom du Fonds Cote de risque

actuelle Nouvelle

cote de risque Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises

neutres Faible à moyen Faible Portefeuille Fidelity PassageMD 2010 Faible à moyen Faible Portefeuille Fidelity PassageMD 2015 Faible à moyen Faible Fonds Fidelity Immobilier mondial Moyen à élevé Moyen Catégorie Fidelity Immobilier mondial Moyen à élevé Moyen Fiducie de placement Fidelity Immobilier

mondial Moyen à élevé Moyen

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nos employés et ressources mondiales s'engagent à agir pour le bien des investisseurs et assurer leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 138 milliards de dollars pour nos clients (au 30 septembre 2019), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des FNB, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges, et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

