FIDÉIDES ET PRIX NUMIX : LE MUSÉE DE LA CIVILISATION SE DÉMARQUE EN GRAND!

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le Musée de la civilisation se démarque encore une fois par sa créativité et son excellence. À l'occasion du Gala des prix NUMIX, qui se tenait à Montréal le 28 mai, l'exposition Trouver refuge a reçu le Prix NUMIX 2026-Exposition. Les Prix Numix récompensent l'excellence des contenus numériques du Quebec. C'est une reconnaissance importante pour ce projet à portée internationale qui a touché de nombreux visiteurs. Cette exposition, qui a pris fin en janvier dernier, proposait une immersion sensible et humaine au cœur de la réalité des Rohingyas, par un parcours sonore immersif narré par Mohammed Shofi, qui nous racontait son histoire.

C'est lors de la même soirée qu'à Québec, cette fois, deux certificats de finalistes ont été décernés en prévision des Fidéides de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), événement qui aura lieu à l'automne prochain. Julie Lemieux, directrice générale du Musée de la civilisation, est en lice pour le prix Leadership au féminin. L'exposition Titanic. Récits et destin, qui a battu des records d'achalandage et généré d'importantes retombées pour la région, pourrait quant à elle recevoir le prix Rayonnement touristique et culturel.

Cette exposition, qui s'est conclue en mars dernier, présentait près de 200 objets authentiques et documents d'archives et visait à faire comprendre les différentes réalités de celles et ceux qui ont voyagé à bord de ce paquebot dit insubmersible.

Ces reconnaissances mettent toutes en lumière le caractère humain, si distinctif de l'approche du Musée de la civilisation, qui se retrouvera également dans la toute nouvelle exposition Plaisirs qui ouvre le 18 juin prochain.

Trouver refuge est une exposition inspirée de la vie de Mohammed Shofi, conçue et réalisée conjointement avec MÖ FILMS et les artistes Mélanie Carrier, Olivier Higgins et Karine Giboulo.

Titanic. Récits et destin est une exposition de la firme espagnole Musealia, présentée au Musée de la civilisation avec le soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel et la collaboration de La Presse.

Reconnaissances récentes

2025 : Prix Numix - Mention impact social - Le Québec, autrement dit

2024 : Prix Excellence de la Société des Musées du Québec (SMQ) - Unique en son genre

2024 : Prix Janette-Bertrand de la Fondation Émergence - Unique en son genre

2023 : Prix Industrie touristique de l'année CCIQ, Fidéides - Musée de la civilisation

2022 : Prix Excellence de la SMQ - Ô merde!

2021 : Prix Numix - Exposition immersive - Pars à la pêche (expérience numérique dans l'exposition Histoires de pêche)

SOURCE Musée de la civilisation

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