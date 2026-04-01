MÉMOIRES EN RÉSERVE : UNE EXPÉRIENCE VIRTUELLE INÉDITE AU CŒUR DES COLLECTIONS DU MUSÉE

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Ce printemps, le Musée de la civilisation propose à ses visiteurs et visiteuses une incursion virtuelle inédite dans un lieu un peu mystérieux, qui nourrit l'imaginaire et la curiosité : ses réserves ! Dans Mémoires en réserve, le public vivra une expérience immersive où la créativité numérique permet de révéler l'histoire et les secrets d'une multitude d'objets variés provenant des collections dont le Musée est le gardien.

Mémoires en réserve (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Un gâteau de mariage datant de 1889, le costume de scène d'Elvis Gratton, un chandail fait de cheveux, une statue dynamitée, un accessoire de film d'horreur… Pourquoi et, surtout, comment ces objets sont-ils entrés dans les collections du Musée, aux côtés de pièces historiques comme les récits de voyage de Champlain, la redingote de Louis-Joseph Papineau ? Que dévoilent-ils de notre société, de son évolution, tant économique, que sociale, politique et culturelle ? Mais aussi, comment fait-on pour les conserver dans un état optimal pour qu'ils puissent continuer d'être des témoins de l'histoire de la société québécoise ?

La collection ethnographique du Musée de la civilisation, conservée principalement au sein du Centre national de conservation et d'étude des collections (CNCEC), rassemble plus de 233 000 objets qui témoignent de l'évolution des sociétés et des occupants du territoire québécois. Le Musée est aussi responsable de la conservation et de la mise en valeur des riches collections du Séminaire de Québec, qui comprennent notamment un fonds d'archives historiques, inscrit au registre Mémoire du monde de l'UNESCO, la Bibliothèque de livres rares et anciens, des œuvres d'art et la collection d'objets scientifiques la plus importante en Amérique du Nord après celle de l'université Harvard. Ces collections, dont l'incroyable diversité et l'ampleur restent difficiles à saisir, constituent un trésor caché.

Dans une scénographie qui fait appel aux sens et à la curiosité, Mémoires en réserve permet de passer de l'autre côté du miroir, dans un endroit habituellement à l'abri des regards, en mettant aussi en valeur, à travers un dispositif interactif, le travail minutieux réalisé quotidiennement par le personnel de conservation, véritables gardien(ne)s de ce vaste patrimoine collectif.

Mémoires en réserve est une installation numérique conçue par le Musée de la civilisation avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications.

Citation

« Les réserves du Musée de la civilisation sont un endroit fascinant, un trésor caché et une richesse incroyable. C'est important que le public puisse aussi y avoir accès et l'utilisation du numérique nous permet, dans Mémoires en réserve, de réaliser cet objectif qui met en valeur l'un des piliers de notre mission, soit la conservation de notre patrimoine. Avec sa scénographie innovante et pleine de magie, cette installation nous permet à la fois de comprendre le travail de conservation réalisé par les employé(e)s du Musée, mais aussi de réaliser comment des objets, parfois très simples, peuvent devenir des symboles de notre histoire et nous dévoiler des pans de notre mémoire collective. »

Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

Faits saillants

En vertu de la Loi sur les musées nationaux , le Musée de la civilisation a parmi ses missions d'assurer la conservation et la mise en valeur de la collection ethnographique et des autres collections représentatives de notre civilisation.

, le Musée de la civilisation a parmi ses missions d'assurer la conservation et la mise en valeur de la collection ethnographique et des autres collections représentatives de notre civilisation. Cette collection ethnographique comprend maintenant plus de 233 000 objets, hébergés majoritairement au sein de ses réserves muséales au Centre national de conservation et d'étude des collections. Elle est accessible entièrement en ligne au collections.mcq.org.

Une trentaine d'employé(e)s travaillent au sein de la direction des collections du Musée de la civilisation.

Le Musée est aussi responsable, depuis 1995, de la conservation et de la mise en valeur des collections du Séminaire de Québec.

Ces deux grandes collections offrent différents regards sur la société québécoise, son histoire et son ouverture au monde. Elles témoignent des enjeux d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que des rêves et des aspirations du Québec et des Québécois(e)s. D'importantes collections autochtones font aussi partie des richesses du Musée.

Mémoires en réserve est une installation numérique qui permet de découvrir certains de ces objets, leur importance dans notre patrimoine collectif et les histoires inédites liées à leur conservation.

Liens connexes

Vidéo promotionnelle : https://youtu.be/yxiWyTuhaJU

Musée de la civilisation : www.mcq.org

Site des Collections : collections.mcq.org

SOURCE Musée de la civilisation

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