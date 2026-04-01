/R E P R I S E -- INVITATION À LA PRESSE - Le Musée de la civilisation vous invite à découvrir en primeur/

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ -

Mémoires en réserve

Mémoires en réserve : Une expérience virtuelle inédite dans les collections du Musée (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Mémoires en réserve est une installation numérique conçue par le Musée de la civilisation avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications.

Mercredi 1er avril 2026 à 10 h 30

Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie)

Venez vivre une expérience virtuelle inédite au cœur de nos collections ! Un gâteau de mariage datant de 1889, le costume de scène d'Elvis Gratton et un chandail fait de cheveux… Pourquoi et, surtout, comment ces objets sont-ils entrés dans les collections du Musée, aux côtés de pièces historiques comme les récits de voyage de Champlain ou la redingote de Louis-Joseph Papineau? Dans une scénographie qui fait appel aux sens et à la curiosité, Mémoires en réserve permet de passer de l'autre côté du miroir, dans un endroit habituellement à l'abri des regards, en mettant aussi en valeur le travail minutieux réalisé quotidiennement par le personnel de conservation, véritables gardien(ne)s de ce vaste patrimoine collectif.

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Québec : Isabelle Houde : 418 643-2158 poste 302, courriel : [email protected]; Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158 poste 208, courriel : [email protected]; Montréal : Rosemonde Gingras : 514 458-8355, courriel : [email protected]