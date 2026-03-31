QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Becs sucrés et amateurs de festivités sont conviés au Musée de la civilisation pour la 10e édition du Week-end de Pâques Chocolats Favoris, les 4 et 5 avril prochains. Cet événement ludique, au profit de la Fondation du Musée de la civilisation, promet de séduire petits et grands par sa programmation variée et colorée.

LE WEEK-END DE PÂQUES CHOCOLATS FAVORIS : UN 10e RENDEZ-VOUS CULTUREL ET GOURMAND (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Le Musée a plus d'un lapin dans son chapeau en termes d'activités : concours de coloriage spécial 10e anniversaire, spectacle pour enfants avec le Théâtre À Tempo, atelier de conte à jouer avec Général Patente, tire sur la neige, atelier de murale, création de pots à semis, décoration d'œufs en chocolat, chasse aux cocos remplie de rebondissements et plus encore.

Le Week-end de Pâques Chocolats Favoris est présenté par Desjardins, en collaboration avec la Fondation Dufresne et Gauthier et Barry Callebaut ainsi que de nombreuses autres entreprises et personnes qui s'impliquent en don, en présence ou en commandite.

Accueillir les familles d'ici à bras ouverts

Lors de cette fin de semaine spéciale, entre 9 h et midi, des personnes provenant de milieux plus vulnérables seront accueillies pour un brunch copieux et savoureux. Des centaines de familles bénéficiant des services d'organismes communautaires de la région de Québec et de Lévis bénéficieront de cette initiative de la Fondation du Musée de la civilisation visant à leur offrir une journée hors de l'ordinaire à l'occasion de Pâques. Un geste de partage et de générosité pour donner encore plus de sens à cette fête !

Pour le grand public, le Musée ouvrira à midi et les activités de Pâques seront offertes gratuitement avec le droit d'entrée. Une partie des revenus de billetterie sont par ailleurs remis à la Fondation, qui œuvre depuis 35 ans à rendre la culture accessible au plus grand nombre, particulièrement aux enfants et aux familles de milieux moins favorisés.

Citations

« Le Week-end de Pâques Chocolats Favoris, c'est pour nous une occasion unique de créer des expériences chocolatées magiques qui rassemblent familles et amis ! L'effervescence de cet événement nous rappelle à quel point nous sommes sincèrement heureux d'offrir notre appui pour assurer un accès inclusif à la culture à des enfants et à des familles qui en ont bien besoin à travers le travail de la Fondation du Musée de la civilisation. Voir les sourires et la joie sur les visages de ces personnages rend le tout tellement chaleureux et me touche profondément. »

- Dominique Brown, président, Chocolats Favoris

« Quelle joie pour Desjardins de faire partie de cette grande fête chocolatée ! Le Week-end de Pâques Chocolats Favoris, c'est un tourbillon de sourires, de surprises, d'entraide, de découvertes et de douceurs partagées. Merci à tous ceux qui rendent cette magie possible pour les enfants et leurs familles. Ensemble, nous créons des souvenirs inoubliables ! »

- Desjardins

Organismes partenaires du Week-end de Pâques Chocolats Favoris 2026

Autisme Québec

CAPJ Lévis, Centre d'aide et prévention jeunesse

Centre de pédiatrie sociale de Lévis

Centre de pédiatrie sociale de Québec

Centre Durocher

Centre Famille Haute-Ville

Centre Ressources Jardin de Familles

CIUSSS Capitale-Nationale - Centre jeunesse de Québec

CIUSSS Chaudière-Appalaches - Direction jeunesse

Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

Entraide Parents

Espace Mélilot

Fondation Le Petit Blanchon

Fondation Sourdine

Grands Frères Grandes Sœurs de Québec

La Boussole

Laura Lémerveil

Le Grenier

Le Pignon Bleu

Le Pivot

Le Tremplin

Leucan

Maison de la famille de Québec

Maison de la Famille Rive-Sud

Maison de la Famille Saint-Ambroise

Maison des enfants de Saint-Roch

Partage communautaire Les Saules

Patro de Charlesbourg

Regroupement actions familles à Lac-Saint-Charles (Rafal)

Ressources Parents Vanier

Service d'entraide Bernières Saint-Nicolas

Service d'entraide de Saint-Jean-Chrysostome

Solidarité Familles

YWCA Québec

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Isabelle Houde : 418 643-2158 poste 302 ; courriel : [email protected]; Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158 poste 208 ; courriel : [email protected]