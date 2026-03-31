LE WEEK-END DE PÂQUES CHOCOLATS FAVORIS : UN 10e RENDEZ-VOUS CULTUREL ET GOURMAND
Nouvelles fournies parMusée de la civilisation
31 mars, 2026, 08:00 ET
QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Becs sucrés et amateurs de festivités sont conviés au Musée de la civilisation pour la 10e édition du Week-end de Pâques Chocolats Favoris, les 4 et 5 avril prochains. Cet événement ludique, au profit de la Fondation du Musée de la civilisation, promet de séduire petits et grands par sa programmation variée et colorée.
Le Musée a plus d'un lapin dans son chapeau en termes d'activités : concours de coloriage spécial 10e anniversaire, spectacle pour enfants avec le Théâtre À Tempo, atelier de conte à jouer avec Général Patente, tire sur la neige, atelier de murale, création de pots à semis, décoration d'œufs en chocolat, chasse aux cocos remplie de rebondissements et plus encore.
Le Week-end de Pâques Chocolats Favoris est présenté par Desjardins, en collaboration avec la Fondation Dufresne et Gauthier et Barry Callebaut ainsi que de nombreuses autres entreprises et personnes qui s'impliquent en don, en présence ou en commandite.
Accueillir les familles d'ici à bras ouverts
Lors de cette fin de semaine spéciale, entre 9 h et midi, des personnes provenant de milieux plus vulnérables seront accueillies pour un brunch copieux et savoureux. Des centaines de familles bénéficiant des services d'organismes communautaires de la région de Québec et de Lévis bénéficieront de cette initiative de la Fondation du Musée de la civilisation visant à leur offrir une journée hors de l'ordinaire à l'occasion de Pâques. Un geste de partage et de générosité pour donner encore plus de sens à cette fête !
Pour le grand public, le Musée ouvrira à midi et les activités de Pâques seront offertes gratuitement avec le droit d'entrée. Une partie des revenus de billetterie sont par ailleurs remis à la Fondation, qui œuvre depuis 35 ans à rendre la culture accessible au plus grand nombre, particulièrement aux enfants et aux familles de milieux moins favorisés.
Citations
« Le Week-end de Pâques Chocolats Favoris, c'est pour nous une occasion unique de créer des expériences chocolatées magiques qui rassemblent familles et amis ! L'effervescence de cet événement nous rappelle à quel point nous sommes sincèrement heureux d'offrir notre appui pour assurer un accès inclusif à la culture à des enfants et à des familles qui en ont bien besoin à travers le travail de la Fondation du Musée de la civilisation. Voir les sourires et la joie sur les visages de ces personnages rend le tout tellement chaleureux et me touche profondément. »
- Dominique Brown, président, Chocolats Favoris
« Quelle joie pour Desjardins de faire partie de cette grande fête chocolatée ! Le Week-end de Pâques Chocolats Favoris, c'est un tourbillon de sourires, de surprises, d'entraide, de découvertes et de douceurs partagées. Merci à tous ceux qui rendent cette magie possible pour les enfants et leurs familles. Ensemble, nous créons des souvenirs inoubliables ! »
- Desjardins
Organismes partenaires du Week-end de Pâques Chocolats Favoris 2026
- Autisme Québec
- CAPJ Lévis, Centre d'aide et prévention jeunesse
- Centre de pédiatrie sociale de Lévis
- Centre de pédiatrie sociale de Québec
- Centre Durocher
- Centre Famille Haute-Ville
- Centre Ressources Jardin de Familles
- CIUSSS Capitale-Nationale - Centre jeunesse de Québec
- CIUSSS Chaudière-Appalaches - Direction jeunesse
- Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette
- Entraide Parents
- Espace Mélilot
- Fondation Le Petit Blanchon
- Fondation Sourdine
- Grands Frères Grandes Sœurs de Québec
- La Boussole
- Laura Lémerveil
- Le Grenier
- Le Pignon Bleu
- Le Pivot
- Le Tremplin
- Leucan
- Maison de la famille de Québec
- Maison de la Famille Rive-Sud
- Maison de la Famille Saint-Ambroise
- Maison des enfants de Saint-Roch
- Partage communautaire Les Saules
- Patro de Charlesbourg
- Regroupement actions familles à Lac-Saint-Charles (Rafal)
- Ressources Parents Vanier
- Service d'entraide Bernières Saint-Nicolas
- Service d'entraide de Saint-Jean-Chrysostome
- Solidarité Familles
- YWCA Québec
SOURCE Musée de la civilisation
Relations de presse : Isabelle Houde : 418 643-2158 poste 302 ; courriel : [email protected]; Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158 poste 208 ; courriel : [email protected]
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