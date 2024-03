Fiasco des saveurs dans le vapotage - Si vous voulez des saveurs dans vos produits de vapotage, allez dans le comté de François Legault !

QUÉBEC, le 27 mars 2024 /CNW/ - La semaine dernière, le Regroupement des tabagies du Québec (RTQ) dévoilait une enquête révélant que toutes les boutiques de vapotage du comté du ministre de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), Christian Dubé, vendaient illégalement des saveurs dans les produits de vapotage. Ne voulant pas être en reste, le premier ministre du Québec, François Legault, obtient aussi un score de 100 % car une autre enquête commandée par le RTQ, réalisée cette fois-ci dans le comté de du premier ministre, démontre que toutes les boutiques de vapotage de sa circonscription vendent elles aussi des saveurs, ce qui est illégal.

Pour le Regroupement des tabagies du Québec, cette situation commence à être ridicule. Pendant que les boutiques de vapotage se foutent des lois et continuent à exploiter illégalement, les tabagies du Québec voient leur clientèle diminuer et encaissent des diminutions importantes de revenus. Pour Michel Poulin, porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec, « cette situation a assez duré et cela devient une farce nationale. Le premier ministre passe une loi relativement simple et n'est même pas capable de la faire appliquer dans son propre comté. Le message est clair : si vous avez besoin de saveurs dans vos produits de vapotage, allez dans L'Assomption ! Pendant ce temps, nos tabagies souffrent de l'incompétence de François Legault et de son ministre de la Santé. Cette situation loufoque doit cesser immédiatement et le premier ministre doit mettre son pied à terre ».

Les résultats de l'enquête réalisée dans le comté du premier ministre sont renversants. En voici d'ailleurs un extrait : « Soit on vend des saveurs en format séparé́ afin que le consommateur puisse les mélanger au liquide de vapotage acheté légalement et sans saveur. Soit on vend des e-liquides ou vapoteuses jetables aux arômes fruités illégales mais présentés comme une saveur de tabac, en prétendant que les « molécules de tabac ont été infusées » avec des arômes fruités. ».

Le Regroupement des tabagies du Québec somme le premier ministre Legault de remettre son ministre de la Santé à l'ordre. « L'enquête révèle que soit les boutiques de vapotage contournent la loi ou pire encore, elles sont carrément illégales en vendant des produits comme des vapoteuses jetables avec arômes fruités. Alors qu'il s'apprête à entreprendre la plus grande réforme du système de santé jamais réalisée, son ministre de la Santé n'est même pas capable de mettre au pas les quelques 370 boutiques de vapotage du Québec. Il ne semble pas comprendre son propre dossier, pourtant assez simple. Avouons que c'est inquiétant ! » de conclure Michel Poulin.

Pour consultez le rapport, allez au : www.tabagies.com/nouvelles/

SOURCE Regroupement des tabagies du Québec

Renseignements: Source : Michel Poulin, porte-parole, Regroupement des tabagies du Québec (RTQ), Tél. : 514-358-8381 / Courriel : [email protected]