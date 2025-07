Hausse inquiétante des ventes de produits de vapotage illicites : le Regroupement des tabagies du Québec appelle à la création urgente d'ACCÈS Vapotage

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des tabagies du Québec (RTQ) réagit avec inquiétude au sondage Léger publié dans le Journal de Montréal jeudi dernier, qui révèle l'ampleur croissante du commerce illégal de produits de vapotage aromatisés. Selon cette enquête, une part importante des consommateurs se tourne vers des produits de vapotage obtenus via des circuits non réglementés, notamment le marché noir. Le RTQ souligne que le commerce illicite nuit gravement à la survie des tabagies partout au Québec. Les détaillants respectant la réglementation subissent une concurrence déloyale, alors que les produits illicites prolifèrent sans contrôle.

Cette enquête révèle, entre autres, qu'au cours des 12 derniers mois, 76% des vapoteurs qui ont participé à l'étude disent avoir acheté au moins un des produits de vapotage dont la vente est interdite dans le cadre de la législation. Pour Michel Poulin, porte-parole du RTQ « ce sondage confirme une réalité que les tabagies constatent au quotidien : le manque d'application de la loi par le gouvernement Legault favorise l'essor du commerce illicite. Les mesures actuelles pénalisent les commerçants légaux et ne font qu'alimenter un marché noir incontrôlable. »

ACCÈS Vapotage : un levier essentiel pour la survie des tabagies

Le Regroupement des tabagies du Québec presse le gouvernement de mettre en place le programme ACCÈS Vapotage, une mesure concrète qui pourrait contrer la montée du commerce illicite et du même coup, donner de l'air au réseau légal de distribution. Dans un contexte où les interdictions fragilisent les commerces de proximité et favorisent le marché noir, ACCÈS Vapotage représente une solution réaliste et applicable immédiatement. Il s'agit d'un outil essentiel pour assurer la compétitivité des commerces légitimes, maintenir des emplois locaux et préserver l'équilibre du réseau commercial à travers le Québec.

Le RTQ réaffirme que la survie des tabagies passe par des politiques publiques qui tiennent compte des réalités économiques du secteur. Laisser le marché noir occuper l'espace laissé vacant par les détaillants légaux est une erreur stratégique à laquelle le gouvernement doit remédier sans délai.

Sondage Léger - Journal de Montréal : https://www.journaldemontreal.com/2025/07/10/interdiction-des-saveurs-de-vapotage-le-marche-illegal-gagne-du-terrain

