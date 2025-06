Le Regroupement des tabagies du Québec appuie l'engagement d'Éric Duhaime pour la création d'ACCÈS Vapotage

PLESSISVILLE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le Regroupement des tabagies du Québec (RTQ) a reçu aujourd'hui un appui important dans sa lutte contre le commerce illicite des produits de vapotage, qui causent un préjudice considérable aux 400 tabagies du Québec. Lors d'une conférence tenue à Plessisville, dans le cadre de l'élection partielle dans le comté d'Arthabaska, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) et candidat dans cette circonscription, Monsieur Éric Duhaime, a officiellement appuyé la création d'ACCÈS Vapotage. Le RTQ réclame depuis longtemps au gouvernement la création de cette unité, similaire à ACCÈS Tabac, qui a permis, avec succès, de limiter la contrebande de cigarettes.

De gauche à droite : Dominic Filion, propriétaire du Marché Houblonné, Éric Duhaime et Michel Poulin, porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec. (Groupe CNW/Regroupement des tabagies du Québec)

Le RTQ est d'autant plus heureux car cette mesure proposée par le Parti conservateur du Québec constitue la première prise de position concrète, par un parti politique québécois, pour défendre les tabagies du Québec et les commerces de proximité similaires. Pour Michel Poulin, porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec :

« La prise de position de Monsieur Duhaime dans le cadre de cette élection partielle est déterminante. Il reconnaît que le commerce illicite des produits de vapotage cause un tort considérable à nos tabagies. Dans une circonscription comme Arthabaska, comme c'est le cas dans de nombreuses autres régions du Québec, la tabagie est un commerce de proximité important pour la qualité de vie des citoyens locaux. C'est pourquoi nous tenons à saluer cette prise de position. »

Le Regroupement des tabagies du Québec tient aussi à mentionner les autres engagements du PCQ dans l'annonce d'aujourd'hui, notamment l'autorisation de vendre des produits de cessation tabagique alors qu'actuellement, ils ne sont autorisés à la vente qu'en pharmacie : « Ces différentes mesures font en sorte de créer de l'achalandage dans nos tabagies. Cela constitue une source de revenus supplémentaire fondamentale pour la vitalité de nos commerces », a ajouté M. Poulin.

En terminant, le RTQ compte être très actif durant cette campagne et demandera des rencontres formelles avec chacun des candidats des formations politiques en présence, afin de leur expliquer les enjeux réels du moment, en leur demandant également leur appui pour soutenir l'avenir de nos tabagies. « Nous allons rencontrer chaque candidat et nous espérons qu'ils prendront l'engagement formel de créer ACCÈS Vapotage afin d'assurer la survie de nos tabagies et de contribuer aussi à freiner la vente de ces produits par le crime organisé », a conclu Michel Poulin.

SOURCE Regroupement des tabagies du Québec

Source : Michel Poulin, porte-parole, Regroupement des tabagies du Québec (RTQ), Tél. : 514-358-8381 / Courriel : [email protected]