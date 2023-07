Feux de forêt - Québec annonce des mesures pour favoriser la récupération du bois brûlé

QUÉBEC, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Face à la situation exceptionnelle des feux de forêt que vit le Québec en cet été 2023, le gouvernement du Québec dévoile différentes mesures, notamment des aides financières bonifiées, pour favoriser la récupération du bois brûlé dans les forêts du domaine de l'État.

L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina.

Un programme d'investissement bonifié

Compte tenu de l'ampleur des feux et considérant les données recueillies sur les superficies incendiées, les aides financières versées dans le cadre du Programme d'investissements dans les forêts publiques affectées par une perturbation naturelle ou anthropique (causée par l'humain) seront bonifiées. Cette bonification tiendra compte de la capacité opérationnelle des entreprises forestières à récupérer le bois dans les superficies affectées, des pertes de rendement associées à la récolte ainsi que de la diminution de la valeur des produits générés par la transformation.

Des aides financières pourront également être consenties à l'industrie forestière pour compenser les coûts additionnels de transport des bois lorsque la récupération des bois se fait dans des territoires éloignés des usines de transformation. La valeur de l'aide financière accordée aux entreprises forestières sera fonction des volumes des bois brûlés récoltés.

Rappelons que l'objectif général de ce programme est de permettre la récupération des bois prévue dans les plans d'aménagement spéciaux lorsqu'une perturbation cause une destruction importante de massifs forestiers.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a bonifié le budget attribué au Programme de remboursement des coûts pour des activités d'aménagement forestier sur des chemins multiusages pour aider l'industrie forestière à construire ou à réfectionner des chemins additionnels afin de faciliter l'accès aux massifs de forêts brûlées.

Un comité gouvernement-industrie toujours actif

Rappelons également qu'un comité opérationnel de récupération du bois de feu a été mis en place. Composé de représentants du gouvernement et de l'industrie, ce comité se réunit sur une base hebdomadaire depuis le mois de juin.

Le mandat du comité est :

d'optimiser les opérations de récupération des bois de feu;

de recueillir les enjeux soulevés par les membres afin qu'ils soient pris en compte dans l'élaboration des activités de récupération des bois de feu;

d'assurer le suivi des opérations de récupération.

Citation :

« La vitalité de l'industrie forestière est essentielle pour maintenir le dynamisme économique de nos régions et du Québec en entier. C'est pourquoi nous avons agi promptement afin de permettre une récupération rapide des bois brûlés et, ainsi, de limiter les pertes causées par leur détérioration. La communication et la coordination ont été des facteurs clés dans l'organisation des opérations de récupération qui s'amorcent. Je salue d'ailleurs l'excellent travail des membres du Comité opérationnel de récupération du bois de feu gouvernement-industrie ainsi que de l'ensemble de nos partenaires et je suis très fière du soutien du gouvernement du Québec envers nos entreprises forestières. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Québec vit une situation exceptionnelle en matière de feux de forêt, qui a débuté tôt ce printemps. En juillet 2023, les superficies touchées, qui dépassent plus de 1,5 million d'hectares, sont largement au-dessus de la moyenne des dernières décennies. À titre comparatif, la moyenne des dix dernières années à la même date était de 15 700 hectares.

En cas de perturbations comme un feu de forêt causant une destruction importante de massifs forestiers, la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier prévoit que la ministre peut appliquer un plan d'aménagement spécial (PAS) en vue, notamment, d'assurer la récupération des bois. Les titulaires de droits forestiers ont l'obligation de participer à la réalisation des plans d'aménagement spéciaux. Ces plans remplacent tout plan d'aménagement qui était applicable sur ce territoire. À l'heure actuelle, de nombreux plans d'aménagement spéciaux sont en vigueur dans plusieurs régions touchées par les feux, et les opérations de récupération sont déjà débutées. Les équipes du Ministère travaillent activement pour le déploiement rapide des PAS afin de permettre la récupération des bois de feu le plus tôt possible.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M me Maïté Blanchette Vézina, a annoncé la mise en place de mesures spéciales pour soutenir les entreprises sylvicoles. Ces mesures, élaborées de concert avec Rexforêt, permettront d'atténuer les conséquences de l'arrêt ou du ralentissement des activités de travaux sylvicoles en forêt.

