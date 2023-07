Feux de forêt - Québec annonce des mesures d'aide pour les entreprises sylvicoles

QUÉBEC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Dans le contexte exceptionnel des feux de forêt qui sévissent au Québec, le gouvernement du Québec annonce la mise en place de mesures spéciales pour soutenir les entreprises sylvicoles. Ces mesures permettront d'atténuer les conséquences de l'arrêt ou du ralentissement des travaux sylvicoles en forêt.

L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina.

Les mesures de soutien ont été élaborées de concert avec Rexforêt, partenaire du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) dans l'aménagement forestier durable des forêts publiques, principalement en matière de sylviculture.

Ces dispositions permettent à Rexforêt :

D'accorder une avance de 25 % de la valeur de chaque contrat en vigueur pour les travaux de régénération artificielle, de préparation de site et d'éducation de peuplements.

De ne pas appliquer de pénalité pour les entreprises sylvicoles qui ne pourront réaliser les travaux dans les délais prévus en raison des contraintes associées aux feux de forêt.

De ne pas amputer la valeur des contrats répartis à plusieurs fournisseurs lorsque les travaux n'auront pas pu être réalisés en raison des contraintes associées aux feux.

Par l'entremise d'une cellule de crise créée à la fin juin en soutien aux entrepreneurs en travaux sylvicoles, le gouvernement poursuit ses échanges avec les entreprises dans ces circonstances sans précédent. Un comité opérationnel de récupération du bois de feu, composé de représentantes et représentants du gouvernement et de l'industrie, a également été mis sur pied à la mi-juin afin d'assurer une coordination efficace pour la récupération du bois brûlé.

Citation :

« Notre gouvernement sait à quel point les entreprises sylvicoles sont affectées par les feux de forêt inédits qui font rage au Québec. Pour plusieurs entreprises et communautés forestières, la forêt revêt une importance stratégique, car elle est au cœur même de leurs opérations et de leur pérennité. Leurs travaux sylvicoles bénéficient aussi à l'ensemble de la population québécoise. Les mesures annoncées aujourd'hui sont donc essentielles pour nos régions et notre économie. Nous continuerons à soutenir les communautés, les entreprises et les travailleurs touchés et à chercher des solutions pour mieux faire face à de tels événements à l'avenir. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Québec vit actuellement une situation exceptionnelle en matière de feux de forêt, qui a débuté tôt ce printemps. Le nombre de feux et les superficies touchées sont largement au-dessus de la moyenne des dernières décennies. Des restrictions de travaux et des mesures d'interdiction d'accès au territoire sont effectives depuis quelques semaines déjà et, selon les prévisions des spécialistes, les feux pourraient se poursuivre pendant une période indéterminée.

Cette situation historique retarde, dans certaines régions du Québec, la réalisation des travaux sylvicoles en forêt publique. Ce retard accumulé occasionne ainsi des enjeux opérationnels et financiers pour les entreprises en travaux sylvicoles. Lorsque la situation sera stabilisée, un effort important sera nécessaire pour récupérer le bois brûlé et remettre en production des superficies.

