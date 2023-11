Feux de forêt : le Forestier en chef confirme les pires scénarios du CIFQ

QUÉBEC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) tient à exprimer son inquiétude face aux analyses du Forestier en chef sur les possibilités forestières suivant les feux de forêt sans précédent de l'été 2023.

Ces résultats confirment le scénario le plus pessimiste calculé en août par le CIFQ, à savoir un impact de 13,5 milliards uniquement pour le secteur du sciage. Cet impact aura des conséquences maximales dans les régions du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue. Néanmoins, compte tenu des nombreuses interrelations industrielles (entre la première, la seconde et la troisième transformation), des répercussions se feront également sentir dans toute la chaîne de valorisation du bois et sur l'ensemble de l'activité économique des communautés forestières québécoises.

« Les réductions proposées par le Forestier en chef laissent présager le pire pour plusieurs régions et communautés québécoises. Il s'agit d'un impact de 13,5 milliards $. Une réduction de 620 000 mètres cubes représente environ 23 000 logements par année, soit l'équivalent d'environ 50% des logements construits annuellement au Québec. Cela signifie également que l'emploi de près de 2700 travailleurs et travailleuses risque sérieusement de disparaître. Dans des régions où l'industrie forestière est le moteur de la vitalité socio-économique. Nous devons rapidement identifier des mesures de mitigation en collaboration avec le gouvernement du Québec. », explique M. Jean-François Samray, président-directeur général du CIFQ.

Le CIFQ s'attend à ce que l'équipe du Forestier en chef raffine rapidement ses analyses et par-dessus tout, qu'elle identifie les voies de passage permettant des solutions innovantes afin de permettre à la forêt de jouer son rôle. En l'aménageant pour qu'elle se renouvelle de façon durable, la forêt pourra poursuivre sa contribution à l'économie verte du Québec, à la lutte contre les changements climatiques et au bien-être de nos communautés.

Le CIFQ espère que le Forestier en chef proposera des solutions à ce chapitre dans le cadre des tables de réflexion annoncées par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

À propos du CIFQ

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

