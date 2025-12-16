L'ICANN publie son guide 2026 proposant des ressources supplémentaires pour aider les organisations qui prévoient de demander de nouveaux suffixes de domaine en avril 2026

LOS ANGELES, 16 décembre 2025 /CNW/ - L'internet est en constante évolution : il se transforme et change au fur et à mesure que les utilisateurs innovent en lançant de nouvelles technologies et plateformes de connexion et d'apprentissage porteuses d'autant de possibilités. Les entreprises et autres entités auront la rare occasion de participer à la prochaine phase de cette évolution lorsque l' Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) commencera l'année prochaine à accepter les demandes de nouveaux suffixes de domaine. Cela signifie que les entreprises et les organisations peuvent demander à bénéficier de suffixes de domaine personnalisés, également appelés domaines génériques de premier niveau (gTLD). Un gTLD est la partie d'une adresse internet qui vient après le dernier point.

L'ICANN a publié aujourd'hui son guide officiel destiné aux entités qui envisagent de déposer une demande dans le cadre du programme d'attribution de nouveaux gTLD : cycle 2026 , qui devrait s'ouvrir le 30 avril 2026. Ce guide fait autorité pour toute entité (marques, communautés, villes) souhaitant demander un gTLD. Il fournit aux parties intéressées les questions, les exigences et la marche à suivre pertinentes pour guider les lecteurs à travers les processus de soumission et d'évaluation des demandes.

Les nouveaux gTLD offrent aux entreprises, aux communautés, aux régions et aux organisations une occasion unique de consolider leur présence numérique. Un suffixe de domaine personnalisé, comme .brand ou .city, est un outil efficace pour améliorer la visibilité, renforcer la confiance des consommateurs et stimuler l'innovation dans le cadre d'une présence ou d'une stratégie numérique. Le cycle 2026 d'octroi de nouveaux gTLD augmentera aussi le nombre de noms de domaine internationalisés, qui seront disponibles dans une vingtaine d'écritures représentant plus de 300 langues utilisées dans le monde.

Les nouveaux gTLD sont gérés par des opérateurs de registre, qui jouent un rôle clé dans l'écosystème de l'internet. Organisation à but non lucratif chargée de la coordination du système mondial des noms de domaine sur l'internet, l'ICANN a mis au point un processus complet d'évaluation et d'approbation des opérateurs de registre.

« Il est important que les entités demandant de nouveaux gTLD soient préparées à l'évaluation de la chaîne gTLD visée ainsi qu'à toutes les évaluations qui s'appliquent, notamment en matière de capacités financières et opérationnelles », a déclaré Kurtis Lindqvist, président-directeur général de l'ICANN. « Ce guide conçu pour les demandeurs de nouveaux gTLD leur indique exactement que faire et les aide à s'orienter dans le processus. »

Le guide pour le cycle 2026 de demandes de nouveaux gTLD est disponible en anglais ; une version HTML sera publiée avant la fin du mois de janvier 2026. L'ICANN fournira des traductions du guide en arabe, chinois, espagnol, français et russe au plus tard deux mois avant l'ouverture du cycle 2026, conformément aux recommandations stratégiques élaborées par la communauté.

Nouvelles ressources disponibles pour la préparation des demandes

L'ICANN propose de nombreuses ressources afin de permettre aux demandeurs potentiels de se préparer, entre autres des webinaires , des aperçus de sujets clés, une foire aux questions et d'autres documents de soutien. Tous ces documents sont accessibles sur le site internet du programme .

L'ICANN ouvrira la période de soumission des demandes le 30 avril 2026 et continuera à publier des ressources supplémentaires pour les demandeurs jusqu'à l'ouverture du cycle. Pour obtenir plus d'informations sur le programme d'attribution de nouveaux gTLD : cycle 2026, veuillez consulter le site https://newgtldprogram.icann.org/ .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est d'aider à garantir un internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur l'internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où la trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif dont la communauté de participants s'étend dans le monde entier.

