L'administrateur de confiance du Système de noms de domaine Internet organisera des sessions sur l'opportunité unique, qui ne se présente qu'une fois tous les dix ans, de créer de nouveaux domaines de premier plan et sur la nécessité urgente de défendre le modèle mondial et multipartite de l'Internet.

LOS ANGELES, 7 novembre 2025 /CNW/ - L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'organisation à but non lucratif qui coordonne le système de noms de domaine (DNS) de l'Internet, mènera des discussions cruciales sur l'avenir de l'identité numérique à travers l'expansion prochaine des domaines génériques de premier niveau (gTLD) et le débat géopolitique croissant sur la gouvernance de l'Internet lors du Web Summit qui se tiendra cette année à Lisbonne, au Portugal.

Les participants au Web Summit sont invités à se joindre à l'ICANN pour les sessions suivantes :

La géopolitique d'Internet : unité ou division? (11 novembre, de 15 h 20 à 15 h 45, heure de l' Europe occidentale, sur la scène 13 du Government Summit) : Kurtis Lindqvist , président et chef de la direction de l'ICANN, Sally Wentworth , présidente et cheffe de la direction de l'Internet Society, et Steve Clemons , rédacteur en chef du magazine The National Interest, examineront comment la collaboration mondiale transfrontalière peut protéger contre les pressions géopolitiques, et pourquoi son issue déterminera si l'Internet restera une ressource partagée ou s'il se fragmentera en systèmes concurrents.

: , président et chef de la direction de l'ICANN, , présidente et cheffe de la direction de l'Internet Society, et , rédacteur en chef du magazine The National Interest, examineront comment la collaboration mondiale transfrontalière peut protéger contre les pressions géopolitiques, et pourquoi son issue déterminera si l'Internet restera une ressource partagée ou s'il se fragmentera en systèmes concurrents. Révolutionnez votre présence en ligne grâce à un nouveau domaine (11 novembre de 11 h 30 à 12 h 15, heure de l' Europe occidentale à la Masterclass 5) : rejoignez Theresa Swinehart , vice-présidente principale des domaines mondiaux et de la stratégie de l'ICANN, Nisha Parkash , chef de la gestion des domaine chez Sky Group et Patrick Hauss , directeur régional pour la France chez CSC, pour découvrir comment les domaines personnalisés peuvent améliorer la visibilité de votre marque, la sécurité et l'expérience client. Cette session est destinée aux directeurs marketing, aux chefs de marque et aux directeurs techniques qui se préparent pour la prochaine vague de candidatures aux gTLD en avril 2026.

C'est un moment crucial pour le monde numérique. L'avenir d'Internet et sa gouvernance sont en jeu, car les innovations et les possibilités abondent. Au cours des sessions de l'ICANN, les participants apprendront pourquoi il est essentiel que nous, en tant que société, ne tenions jamais l'Internet pour acquis et ne permettions pas sa fragmentation, et comment les organisations peuvent sécuriser et protéger leur identité unique sur cette ressource accessible à l'échelle mondiale.

L'ICANN se prépare à lancer le programme des nouveaux gTLD : cycle 2026. La période de candidature, qui devrait débuter en avril 2026, offre aux entreprises, aux communautés et aux organisations la possibilité d'acquérir leurs propres gTLD uniques. Un gTLD personnalisé, tel que .brand ou .city, constitue un outil puissant pour améliorer la visibilité d'une marque, renforcer la confiance des consommateurs et favoriser l'innovation sur un marché en ligne saturé. Le cycle de 2026 élargira la disponibilité des noms de domaine internationalisés, ce qui rendra Internet plus accessible et plus inclusif pour les utilisateurs d'alphabets non latins.

« Ce prochain cycle de nouveaux gTLD représente une étape importante dans l'évolution d'Internet, a déclaré Kurtis Lindqvist, président et chef de la direction de l'ICANN. « Nous donnons aux organisations les moyens de créer leur propre identité numérique unique, ce qui favorise la concurrence et le choix des consommateurs. En même temps, nous devons rester vigilants afin de protéger le modèle multipartite de gouvernance de l'Internet qui rend cette innovation possible. Lors du Web Summit, nous nous réjouissons à l'idée de dialoguer avec les dirigeants mondiaux sur les possibilités qui s'offrent à nous et les menaces auxquelles nous devons faire face collectivement afin de garantir un Internet unique, ouvert et interopérable pour la prochaine génération. »

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme des nouveaux gTLD : cycle 2026, veuillez consulter le site : https://newgtldprogram.icann.org/.

