Un projet essentiel pour révolutionner le transport ferroviaire des passagers et façonner le Canada de demain.

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Premier Ministre Justin Trudeau et la Ministre Anita Anand ont dévoilé le choix du consortium retenu, Cadence, pour développer le réseau de train à grande vitesse avec Alto, tout en confirmant le financement de la phase de développement. Il s'agit d'une étape charnière du projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto, l'un des plus grands chantiers d'infrastructure dans l'histoire de notre pays.

« Je suis convaincu que la manière dont un projet est réalisé est aussi déterminante que le projet lui-même. C'est pourquoi nous le développons maintenant, en collaboration avec Cadence et en misant sur les meilleures pratiques. Nous avons rassemblé une expertise unique, combinant le savoir-faire d'une société d'État fédérale et l'expérience d'un consortium de partenaires privés mondiaux. Ensemble, nous bâtirons un projet à la hauteur des attentes des Canadiens. »

Martin Imbleau, président-directeur général, Alto





Le corridor Québec-Toronto : pierre angulaire du développement économique et culturel

Les avantages socioéconomiques du projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto sont nombreux : augmentation de la productivité et du PIB, croissance économique accrue, plus grande mobilité de la main d'œuvre et des étudiants, réduction de la congestion routière, meilleur accès au logement, et plus encore. La réduction des temps de déplacement et l'augmentation des options de départ sur des voies électrifiées et réservées aux passagers entraîneront un transfert modal durable du transport routier et aérien vers le transport ferroviaire, ce qui mènerait ultimement à d'importantes économies de coûts de transport.

De Québec à Toronto, le tracé prévoit des arrêts à Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa et Peterborough.

Alto : une identité qui incarne nos ambitions

Cette annonce concorde avec le dévoilement d'une nouvelle identité pour le projet : Alto. Une marque moderne qui reflète notre ambition de révolutionner le transport ferroviaire des passagers en offrant une alternative à la population canadienne.

Une approche collaborative de réalisation

Le groupe Cadence est une alliance composée de partenaires privés canadiens et internationaux expérimentés, dont CPDQ Infra, AtkinsRéalis, SYSTRA Canada, Keolis Canada, Air Canada et SNCF Voyageurs. Choisi au terme d'un processus d'appel d'offres rigoureux du gouvernement du Canada, Cadence a été sélectionné pour développer le projet avec la société d'État, assurer sa construction et les phases subséquentes. Cette approche collaborative dès la phase de développement permettra de combiner la force d'innovation et d'exécution du secteur privé avec notre mission de service public, permettant d'assurer la qualité, le rendement, la transparence et un contrôle efficace des risques et des coûts.

Cette annonce ouvre la voie à une phase de consultation lors de laquelle nous irons à la rencontre des Canadiennes et des Canadiens pour façonner l'avenir de la mobilité interurbaine et rapprocher nos vies et nos villes.

Principaux bénéfices du réseau de train à grande vitesse Relier les Canadiens et améliorer leur qualité de vie : un service rapide, fréquent et fiable, ainsi qu'un coût de déplacement réduit permettra de rapprocher 24 millions de passagers par année en 2055.

Prospérité économique : les Canadiens gagneront du temps et verront leurs coûts de transport réduits. Les entreprises auront accès à de nouveaux marchés plus rapidement. La réduction du temps de déplacement entre les villes entraînera une hausse annuelle durable de 1,1 % du PIB du Canada.

Création d'emplois : le projet soutiendra plus de 50 000 emplois sur 10 ans.

Décongestion et réduction des gaz à effet de serre : le réseau créera un transfert modal qui contribuera à ce que le Canada atteigne ses objectifs climatiques.

Réconciliation économique avec les Autochtones : le projet favorisera des partenariats significatifs avec les communautés autochtones.

Optimisation des ressources pour les Canadiens : le projet fera économiser de l'argent aux contribuables en éliminant la subvention d'exploitation nécessaire à l'exploitation des services ferroviaires passagers existants.



À propos d'Alto

Alto (anciennement VIA TGF) est la société d'État dédiée au développement d'un réseau ferroviaire rapide, fiable et fréquent afin de répondre aux besoins croissants de mobilité dans le corridor Québec-Toronto.

