Signature de l'entente entre Alto et Cadence

pour le développement du réseau de train à grande vitesse

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Alto et l'équipe Cadence franchissent un cap important avec la signature du contrat pour l'avancement concret du réseau de train à grande vitesse reliant Québec à Toronto. Cette étape marque le début de l'importante phase de design et de développement de ce projet ambitieux, annoncé le 19 février 2025 par le Gouvernement du Canada. Il marque également une étape cruciale dans l'amélioration de la mobilité au pays.

Propulsé par des vitesses de pointe pouvant dépasser 300km/hrâce à des voies essentiellement réservées aux passagers, Alto réduira considérablement, voire de moitié, les temps de trajet terrestre entre les principales villes du corridor Québec-Toronto. Avec près de 1 000 kilomètres de voies électrifiées, le réseau contribuera à diminuer l'empreinte carbone du transport interurbain tout en transformant l'expérience des voyageurs. Ce projet, le plus important en matière d'infrastructure publique au Canada, stimulera l'économie et offrira une alternative de transport complémentaire efficace, économique et écologique à l'avion et à la voiture.

"La manière dont un projet est développé est aussi cruciale que le projet lui-même. En collaboration avec Cadence, nous réunissons un groupe unique de talents, combinant l'expertise d'une société d'État fédérale avec l'expérience d'une équipe de partenaires privés de classe mondiale. La signature du contrat témoigne de notre engagement commun à développer un réseau de train à grande vitesse qui surpassera les attentes les plus élevées des Canadiens."

- Martin Imbleau, président et chef de la direction, Alto

" C'est une grande fierté pour les membres de Cadence de s'associer à Alto sur ce projet transformateur pour l'économie et les communautés du pays. Notre équipe apporte une expertise inégalée dans la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance de projets ferroviaires complexes à travers le monde. Nous sommes déterminés à livrer un train à grande vitesse qui redéfinira le transport ferroviaire au Canada et changera la vie de millions de Canadiens."

- Daniel Farina, Directeur général de Cadence

La phase qui débute permettra de confirmer le tracé, d'obtenir les permis environnementaux requis et d'acquérir les espaces nécessaires. Elle servira également à poursuivre plus concrètement des discussions avec les représentants des Premières Nations et avec les communautés d'accueil. Ces travaux permettront d'établir le coût, la structure financière et le calendrier de réalisation du projet.

« Étant le plus grand projet d'infrastructure jamais réalisé au Canada, Alto permettra de relier davantage de communautés et de Canadiens, tout en faisant croître notre économie. C'est une nouvelle étape passionnante du projet de train à grande vitesse, qui augmentera le PIB de près de 35 milliards de dollars par an, créera plus de 51 000 emplois bien rémunérés pendant la période de construction et permettra d'améliorer notre productivité pour les décennies à venir. »

- L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Le réseau Alto, soutenu par Transports Canada, représente un investissement nécessaire et bénéfique pour l'ensemble du pays. Il permettra de relier nos vies et nos villes de manière plus rapide, plus fréquente et plus fiable, tout en réduisant les coûts de transport et en stimulant la croissance économique. Avec Alto, le Canada se dote enfin d'une infrastructure de transport à la hauteur de ses ambitions.

À propos d'Alto

Alto (anciennement VIA TGF) est une société d'État dédiée au développement d'un réseau ferroviaire à grande vitesse pour les passagers, afin de répondre aux besoins croissants de mobilité dans le corridor Québec-Toronto.

À propos de Cadence

Cadence est une équipe d'entreprises mondialement reconnues pour leur expertise et leur savoir-faire en matière de conception, de réalisation et d'exploitation d'infrastructures de transport d'envergure et est composé de CDPQ Infra, d'AtkinsRéalis, de Keolis, de SYSTRA Canada, de SNCF Voyageurs et d'Air Canada.

