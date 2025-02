/R E P R I S E -- Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto, fait le point sur le projet de train à grande vitesse du Canada/

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Alto invite cordialement les représentants des médias à une session d'information sur le projet de train à grande vitesse Québec - Toronto. Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto, fera une mise à jour sur l'évolution du projet et répondra aux questions des journalistes.

M. Imbleau commentera l'annonce faite par le Premier ministre Trudeau, et donnera un aperçu des prochaines étapes qui mèneront au coup d'envoi de la phase de développement.

Qui : Martin Imbleau, Président-directeur général d'Alto.

Quoi : Session d'information sur Alto, le nouveau projet de train à grande vitesse qui reliera Québec à Toronto.

Où : Cette session est organisée virtuellement depuis les bureaux d'Alto à Montréal. Il y aura deux sessions, l'une en français et l'autre en anglais.

Quand : Jeudi, 20 février 2025

Français: 10h30 -11h15

Anglais: 11h30 a.m. à 12h15

RSVP: [email protected].

Pour recevoir une copie de la présentation à la suite de la session d'information : [email protected]

À propos d'Alto

Alto (anciennement VIA TGF) est la société d'État dédiée au développement d'un réseau ferroviaire rapide, fiable et fréquent afin de répondre aux besoins croissants de mobilité dans le corridor Québec-Toronto. Pour plus d'information, visitez altotrain.ca/fr

Contact média: Benoit Bourdeau, (438) 686-8476, [email protected]