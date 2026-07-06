FEU SACRÉ, le grand spectacle gratuit pour célébrer les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le Parc olympique invite la population à célébrer les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal lors d'un grand spectacle gratuit présenté le 1er août 2026, à 21 h, sur l'Esplanade Pie-IX du Parc olympique, pour une soirée rassembleuse réunissant musique, mémoire olympique et grands noms de la culture et du sport.

Spectacle commémoratif Parc olympique (Groupe CNW/Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO))

Produit par Multicolore et sous la direction artistique du studio de création Hallucination Collective, le spectacle FEU SACRÉ fera revivre l'esprit des Jeux de1976 à travers un spectacle alliant musique, arts de la scène, images d'archives, grands moments de mémoire collective et regards tournés vers l'avenir. Sous la direction musicale d'Alex McMahon, la programmation réunira plusieurs artistes et personnalités marquantes, dont Robert Charlebois, Ariane Moffatt, Loud, Dubmatique, ainsi que Les 7 doigts de la main. Le spectacle comptera également sur la présence de grandes figures associées à l'héritage olympique, dont Nadia Comăneci.

La soirée sera animée par Pierre Houde et Maude Lanteigne, qui accompagneront le public dans un parcours construit autour de trois grands thèmes : la mémoire, l'héritage et l'avenir. Le spectacle proposera ainsi un retour sur l'effervescence de l'été 1976, l'impact durable des Jeux sur Montréal et le Québec, ainsi que le rôle que continue de jouer le Parc olympique comme lieu de sport, de culture, de rassemblement et de transformation.

« Cinquante ans après les Jeux de Montréal, le Parc olympique demeure un symbole fort de notre histoire collective. Ce spectacle sera l'occasion de célébrer ce legs avec le public, en réunissant des artistes et des personnalités qui incarnent à la fois la mémoire, la fierté et l'avenir de ce lieu emblématique », a déclaré François Dumontier, vice-président Stratégies et exploitation commerciale.

Présenté gratuitement, l'événement s'adresse à toutes les générations : celles qui ont vécu les Jeux de 1976, celles qui en ont hérité les récits, et celles qui découvrent aujourd'hui la place unique qu'occupe le Parc olympique dans l'imaginaire montréalais et québécois.

Le public est invité à se rendre sur l'Esplanade Pie-IX du Parc olympique pour prendre part à cette grande célébration, qui s'inscrit dans la programmation du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal.

Informations pratiques

Date : 1er août 2026

Heure : 21 h (ouverture du site à 17 h)

Lieu : Esplanade Pie-IX, Parc olympique

Accès : gratuit

Public : ouvert à toutes et à tous

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique, soit la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques, active de 1975 à 2020. Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations, en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays; la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde; le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada; l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole; ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal, de 1977 à 2004. Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec.

Près de 50 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

À propos de Multicolore

Multicolore est une entreprise montréalaise qui œuvre sur la scène événementielle et culturelle nationale et internationale depuis 2003.

Nous imaginons, développons et produisons des expériences uniques qui rassemblent, divertissent et mettent en lumière les artistes d'ici et d'ailleurs.

Depuis plus de 20 ans, nous contribuons à positionner Montréal comme un hub innovant, créatif et reconnu à l'international dans le milieu événementiel.

Pour en savoir plus: www.multicolore.ca/fr

À propos de Hallucination Collective:

Hallucination Collective est un studio de création Montréalais spécialisé dans la conception d'expériences "LIVE" originales.

Aux quatre coins de la planète, le studio a signé des spectacles à grand déploiement, des cérémonies d'ouverture internationales ainsi que des expériences multimédias et immersives.

Pour en savoir plus : www.hallucinationcollective.com

SOURCE Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)

Renseignements: [email protected]