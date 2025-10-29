Le Parc olympique et la Soverdi soulignent dix ans de verdissement urbain

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Pour célébrer la plantation de 1 191 arbres et dix années d'un partenariat florissant en matière de verdissement urbain, le Parc olympique et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) ont procédé aujourd'hui à la plantation symbolique d'un tilleul au sentier Morgan, à quelques pas de la Tour de Montréal.

Simon Racine, DG de la Soverdi et Joëlle Brodeur, PDG du Parc olympique (Groupe CNW/Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)) (Groupe CNW/Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO))

Ce geste accompli par Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique, et Simon Racine, directeur général de la Soverdi, symbolise la vitalité d'une collaboration de longue date au service de la biodiversité et du développement de la canopée urbaine.

« Depuis dix ans, nous cultivons bien plus que des arbres; nous sommes motivés par un engagement commun envers le verdissement de notre grand parc urbain et ses bienfaits sur la qualité de vie de nos usagers et de notre communauté. Chaque plantation témoigne de notre responsabilité collective à faire croître ce patrimoine vivant selon des principes de développement durable. », a souligné Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique.

« Ce partenariat sur le long terme illustre parfaitement notre mission : engager et unir durablement les forces du milieu pour faire croître la canopée urbaine de façon ambitieuse, structurée et concertée. En dix ans, ensemble, nous avons transformé un lieu à la fois emblématique et familier, cher au cœur des Montréalais et Montréalaises, en un écosystème vivant qui enrichit la biodiversité tout en rassemblant la collectivité », a déclaré Simon Racine, directeur général de la Soverdi.

Une décennie de collaboration durable (2015-2025)

Depuis 2015, la Soverdi et le Parc olympique unissent leurs efforts pour transformer le site en un milieu de vie plus vert, plus accueillant et plus résilient.

Au total, 1 191 arbres et 14 arbustes ont été plantés au fil des ans, représentant 97 essences adaptées au milieu urbain et soigneusement sélectionnées pour leur résilience, leur valeur écologique et leur esthétique.

Les interventions se sont concentrées sur des zones stratégiques du site, dont le sentier Morgan, le talus de la rue Sherbrooke, ainsi qu'aux abords de l'avenue Pierre-De Coubertin.

Un engagement tourné vers l'avenir

Le Parc olympique et la Soverdi poursuivront au cours des prochaines années leurs efforts de verdissement afin de renforcer la biodiversité du site et de soutenir la transition écologique de l'est de Montréal.

Faits saillants des dix ans du partenariat Parc olympique X Soverdi :

1 191 arbres et 14 arbustes plantés entre 2015 et 2024

81 arbres et 45 arbustes plantés au cours de cette année

Espèces les plus plantées : 86 érables de l'amour (exotique) 65 micocouliers occidentaux (indigène) 64 érables rouges (indigène) 63 épinettes de Norvège (exotique)



À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de 120 millions de visiteurs depuis son inauguration.

À l'aube de son 50e anniversaire d'existence, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable qui se décline sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

À propos de la Soverdi

La Soverdi est un OBNL actif depuis plus de 30 ans, dont la mission est d'augmenter et diversifier significativement la forêt urbaine par la mise en œuvre de stratégies de verdissement et la plantation d'arbres, afin d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population face aux effets des changements climatiques. Depuis 2012, en collaboration avec les membres de l'Alliance forêt urbaine, la Soverdi a planté plus de 130 000 arbres à travers plus de 1 200 projets au cœur de la communauté, au profit des écoles, des institutions de santé, des entreprises, des commerces et des citoyens.

À l'initiative du Plan ARBRE - Agir pour la Résilience, la Biodiversité et la Restauration Écologique, la Soverdi accompagne les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal et les propriétaires privés dans la plantation de 300 000 arbres d'ici 2030, afin d'atteindre 30 % de canopée urbaine dans le Grand Montréal.

Pour en savoir plus :https://soverdi.org/

SOURCE Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)

Relations médias : Parc olympique : Cédric Essiminy, [email protected], 514 209-8176; Soverdi : Jessyca Farrugia, [email protected], 514 660-4807