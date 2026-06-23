Le Parc olympique lance sa boutique officielle du 50e anniversaire

Afin de souligner cette célébration spéciale, le Parc olympique collabore avec deux artistes visuels montréalais, LeBicar et Chien Champion, qui signent chacun une interprétation originale du Parc olympique. Ces créations se déclinent en produits dérivés exclusifs ainsi qu'en impressions giclées, conçues expressément pour le 50e anniversaire et offertes en édition limitée.

Artiste visuel multidisciplinaire montréalais, LeBicar, de son vrai nom David Bicari, est reconnu pour ses créations contrastées, minimalistes et assumées, portées par un coup de crayon distinctif. Son travail se déploie sur différents supports, notamment le canevas, la sculpture, la murale et l'illustration.

Chien Champion, alias Felipe Arriagada-Nunez, est un illustrateur et artiste visuel basé à Montréal. Son univers coloré, dynamique et narratif transforme le quotidien en scènes ludiques, entre réel et imaginaire, avec une signature graphique fortement associée à la ville.

Ces collaborations donnent au 50e anniversaire une dimension artistique contemporaine, en posant un regard actuel sur un lieu emblématique de Montréal. Elles permettent aussi de faire rayonner le Parc olympique autrement en tant que repère architectural, lieu de mémoire, mais aussi comme source d'inspiration pour les créateurs d'aujourd'hui.

Une vitrine pour les créateurs, les fournisseurs québécois et le sport montréalais

En plus de ces collaborations artistiques, la boutique officielle du 50e anniversaire accorde une place importante à l'identité sportive de Montréal grâce à une section « Montréal, Ville de sport ». Celle-ci met en valeur plusieurs équipes qui ont marqué, et continuent de marquer, l'histoire sportive de la métropole, dont les Expos de Montréal, les Canadiens de Montréal, les Alouettes de Montréal, les Roses de Montréal, le Royal de Montréal et l'Alliance de Montréal.

La boutique réserve également une place de choix aux fournisseurs québécois. Une vaste sélection met de l'avant des produits conçus ou fabriqués ici, dans une volonté de soutenir le savoir-faire local et de proposer une offre représentative de la créativité québécoise.

Des entreprises d'ici, telles que W communication, Créations Manitou, Chandelles Funky, Elaillce, Kotmo, Ciele, Solem, Poly Paper Craft, proposent ainsi une série d'articles personnalisés à l'image de cet important jalon du Parc olympique, qui devient une vitrine pour des entreprises, créateurs et artisans qui participent au rayonnement de ces célébrations.

La boutique officielle du 50e anniversaire est ouverte pendant toute la période estivale. Située dans la Rotonde du Stade olympique (4545 avenue Pierre-De Coubertin), elle s'adresse autant aux visiteurs du Parc qu'aux Montréalais, aux amateurs d'architecture, aux passionnés d'histoire olympique et à toutes les personnes qui souhaitent repartir avec un objet lié à l'histoire de ce lieu emblématique.

« Le 50e anniversaire du Parc olympique est l'occasion de mettre en valeur son histoire, son architecture et la place unique qu'il occupe dans le paysage montréalais. Avec cette boutique officielle, nous souhaitons offrir au public une façon concrète de s'approprier cet héritage, tout en découvrant le regard de créateurs d'ici, en plus d'encourager l'achat local sur ce lieu qui continue de marquer l'imaginaire collectif », déclare Francois Dumontier, vice-président Stratégie et Exploitation commerciale au Parc olympique.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique, soit la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques, active de 1975 à 2020. Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations, en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays; la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde; le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada; l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole; ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal, de 1977 à 2004. Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec.

Près de 50 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

SOURCE Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)

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