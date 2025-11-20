Montréal célèbre les 50 ans de ses Jeux olympiques - Des initiatives pour souligner l'héritage vivant des Jeux de 1976

L'initiative de ce regroupement de partenaires organisateurs vise à raviver la mémoire collective tout en soulignant l'héritage durable des Jeux. Une série d'activités citoyennes, sportives, culturelles et éducatives seront offertes aux quatre coins de la ville tout au long de l'année 2026.

Des festivités qui se dérouleront sous le thème Montréal OlympiqueMC :

Parmi les nombreuses activités qui seront offertes tout au long de l'année des célébrations, mentionnons notamment la présentation d'un parcours commémoratif au parc Jean-Drapeau et d'un spectacle qui aura lieu au Parc olympique le 1er août.

De plus, une zone d'activation mobile à l'effigie de la campagne Montréal OlympiqueMC se déploiera dans les principaux événements sportifs de Montréal à partir de février.

Finalement, un site Web dédié au 50e anniversaire des Jeux olympiques montrealolympique.ca deviendra la vitrine officielle des célébrations et l'endroit de choix pour s'informer au sujet des activités à venir.

Partagez vos souvenirs des Jeux de 1976

Un appel à la population est lancé dès maintenant afin de recueillir des souvenirs, anecdotes et témoignages liés à cet événement marquant de l'histoire montréalaise.

« Les Jeux olympiques de 1976 ont laissé à Montréal un héritage exceptionnel, dont l'impact rayonne encore aujourd'hui. Ces célébrations du 50e anniversaire sont une occasion formidable de mettre en valeur nos attraits touristiques, de raconter notre histoire et d'inviter les visiteurs d'ici et d'ailleurs à redécouvrir la métropole. Cet anniversaire nous rappelle que le Parc olympique et les installations qui en découlent sont des icônes mondiales et des lieux de rassemblement précieux pour notre communauté. Je vous invite tous à prendre part aux festivités et à célébrer un héritage qui, grâce à des efforts concertés, est résolument tourné vers l'avenir. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal sont un moment marquant de l'histoire de notre métropole. Le patrimoine et les souvenirs qu'ils nous ont laissés nous permettent encore aujourd'hui de rêver. Profitons du 50e anniversaire pour nous redonner cette capacité de rêver, d'accomplir de grandes choses et d'être ambitieux. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Le 50e anniversaire des Jeux olympiques sera l'occasion de promouvoir l'engagement sportif et communautaire de Montréal. Les célébrations sauront rassembler tout Montréal, sa jeunesse, ses sportifs, sa communauté d'affaires, autour des valeurs et des symboles olympiques, un moment unique qui, je n'en doute point, saura mobiliser une communauté déjà très engagée. »

Christine Black , vice-présidente du comité exécutif et responsable de la Famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir

« Ce 50e anniversaire est bien plus qu'une commémoration : c'est un moment fort pour Montréal, un rendez-vous avec notre histoire et un regard résolument tourné vers l'avenir. Le Parc olympique se distingue parmi les sites olympiques ayant su traverser le temps en demeurant vivant, rassembleur et profondément ancré dans sa communauté. Cet anniversaire célèbre un legs unique, mais surtout un engagement collectif -- celui de partenaires mobilisés à faire rayonner la fierté et raviver la mémoire collective. Ensemble, nous faisons du passé une force d'avenir. »

Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique.

« Célébrer le 50e anniversaire des Jeux, c'est reconnaître la place essentielle que le sport occupe dans notre métropole et dans l'identité montréalaise. Au parc Jean-Drapeau, nous voyons chaque jour à quel point nos espaces contribuent au rayonnement de Montréal, en accueillant des milliers de citoyennes et citoyens, des athlètes, des organisations et des événements qui font vivre cette passion. Avec la Ville de Montréal et le Parc olympique, nous souhaitons faire de 2026 un moment fort pour rappeler que le sport est un moteur de vitalité, de retombées économiques et de rassemblements. Les célébrations seront l'occasion de mettre en valeur la transformation de nos grands sites métropolitains et de souligner leur rôle croissant dans le développement des sports et l'accueil d'événements sportifs de calibre international. C'est autour de cette vision, d'une métropole active, inclusive et tournée vers son avenir que nous voulons rassembler la population. »

Véronique Doucet, directrice générale, Parc Jean-Drapeau

« Les Jeux olympiques ont laissé en héritage un Québec actif, transformé Montréal en capitale du sport et marqué le pays tout entier. Cinquante ans plus tard, plusieurs des sites accueillent toujours compétitions et pratiques, et demeurent des vecteurs d'activité physique dans nos communautés. Alors que nous célébrons 50 ans d'histoire et de fierté, nous tournons notre regard vers l'avenir avec la même inspiration : celle de bâtir les 50 prochaines années du mouvement olympique canadien, animées par l'innovation, l'inclusion et la passion du sport. »

Eric Myles, chef des sports, Comité olympique canadien.

