TORONTO (ONTARIO), le 7 avril 2023 /CNW/ -- Pâques 2023 n'est que dans quelques semaines; la campagne de Pâques de BLUETTI bat son plein à partir du 6 avril avec de nombreuses économies remarquables pour des systèmes de batteries à domicile, des centrales électriques portatives, jusqu'à un large éventail de panneaux solaires, autant d'options pour offrir des cadeaux de Pâques et stimuler chaque célébration de Pâques.

Premier modèle modulaire à 100 % de BLUETTI, la station d'énergie AC300 a une capacité flexible allant jusqu'à 12 288 Wh en la jumelant avec des batteries d'extension B300, en ajoutant un onduleur PSW de 3 000 W qui répond à la plupart des besoins d'alimentation pour les déplacements en véhicule récréatif, le travail du bois en bricolage, le jardinage extérieur, etc.

La station d'énergie AC500 est un autre modèle modulaire qui peut être étendu de 3 072 à 18 432 Wh en faisant équipe avec des batteries B300S. Équipée d'une batterie LiFePO4 pour un fonctionnement sécurisé et une durée de vie prolongée, l'AC500 offre plus de 3 500 cycles de vie. Il suffit de brancher simultanément les prises c.a. et les panneaux solaires pour une entrée maximum de 8 000 W, et il ne faut qu'UNE HEURE pour atteindre 80 % d'état de charge! Si les utilisateurs prévoient un voyage de courte durée, la fonction d'alimentation sans interruption leur permet de ne plus s'inquiéter des pannes de courant à la maison, puisqu'une alimentation électrique constante sera toujours disponible pour faire fonctionner sans interruption les éléments essentiels comme le réfrigérateur et l'aquarium.

La station d'énergie EB3A portable rend l'énergie solaire accessible lorsqu'elle est branchée à un panneau solaire BLUETTI PV120 ou PV200. De plus, sa capacité de 268 Wh, sa puissance de sortie de 600 W et ses sorties polyvalentes peuvent alimenter de nombreux appareils en déplacement pendant des heures, comme des ordinateurs portatifs, des mini-réfrigérateurs, des cuisinières et bien plus encore. L'EB3A prend en charge jusqu'à 430 W en double charge, les 80 % d'état de charge ne prennent que 30 minutes! Une poignée pratique est également comprise pour avoir une alimentation mobile à portée de main partout où l'on a besoin d'électricité.

Les stations d'énergie EB55 et EB70S de BLUETTI sont maintenant plus abordables. Avec des puissances continues respectives de 700 W et 800 W, elles sont largement utilisées avec les panneaux solaires dans divers scénarios extérieurs, notamment au camping, au pique-nique, à la pêche, etc.

La station d'énergie AC200MAX est idéale pour ceux qui recherchent une solution de stockage d'énergie économique. Sa capacité peut être augmentée si nécessaire en lui adjoignant des blocs-batterie B230. Grâce à l'application novatrice BLUETTI, il est possible de la contrôler et de la surveiller à distance en temps réel.

La station d'énergie BLUETTI AC200P est un modèle phare doté d'une capacité de 2 000 Wh et d'une puissance continue de 2 000 W pour des applications polyvalentes. Elle accepte les batteries d'extension B230 ou B300 pour augmenter la capacité et faire un pas de plus vers l'autosuffisance énergétique.

Profitez d'un mode de vie solaire grâce aux panneaux solaires BLUETTI PV120, PV200, PV350 et PV420. Utilisez les batteries ETFE à plusieurs niveaux pour assurer une plus grande efficacité et une durée de vie plus longue. Grâce au taux de conversion de 23,4 %, les panneaux peuvent capter l'énergie solaire à grande vitesse et faire fonctionner la plupart des appareils électroniques pendant des heures.

À propos de BLUETTI

Depuis le tout début, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Web de BLUETTI à https://www.bluettipower.ca/ ou suivez-nous sur :

