/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS: Annonce concernant deux projets majeurs pour la culture de Baie-Saint-Paul/

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant deux projets majeurs pour la culture de Baie-Saint-Paul.

Pour l'occasion, il sera accompagné par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Kariane Bourassa, ainsi que par le maire de Baie-Saint-Paul, M. Michaël Pilote.

Date : Le mardi 10 février 2026 Heure : 9 h 45 Lieu : Baie-Saint-Paul*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 8 h le mardi 10 février 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]