Fête nationale 2025 - Lancement du Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales

QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le lancement du Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales de la fête nationale, marquant une étape significative dans l'organisation des festivités à travers le Québec. Ce programme, géré par le ministère de la Culture et des Communications en collaboration avec ses partenaires régionaux, vise à accroître le rayonnement de la fête nationale et à favoriser la participation citoyenne à des événements rassembleurs dans toutes les régions du Québec.

Les organismes et les municipalités ont jusqu'au 22 avril 2025 pour soumettre un projet de célébrations locales dans le cadre du volet 1 du Programme. Les organismes admissibles sont encouragés à profiter de cette occasion pour organiser des festivités favorisant le rassemblement de leurs communautés dans un esprit de célébration et de fierté.

Citation

« La fête nationale est un moment privilégié pour rassembler les Québécois et Québécoises autour de leur histoire, de leur identité et de leur culture. Le Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales de la fête nationale nous permettra d'accompagner et de soutenir les organisateurs locaux pour offrir des fêtes à la hauteur de nos traditions et de notre fierté collective, afin qu'encore plus de citoyens et de citoyennes puissent célébrer leur appartenance à la nation québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

En 2024, le Programme a permis de soutenir 642 célébrations locales et 17 célébrations régionales.

Le volet 1 du Programme est doté d'une enveloppe de 1 474 873 $ pour l'édition 2025 de la fête nationale.

Le Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales de la fête nationale vise à promouvoir l'organisation de célébrations qui suscitent la participation de tous les Québécois et Québécoises.

