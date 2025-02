Fête nationale 2025 - 8,5 M$ pour les célébrations de la Fête nationale à travers tout le Québec

MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la présidente du Comité de la Fête nationale à Montréal, Mme Marie-Anne Alepin, sont heureux d'annoncer un nouveau protocole triennal, dans la foulée de toutes les ententes avec les sociétés nationales (14) et des sociétés Saint-Jean-Baptiste (3) à travers le Québec. C'est à la maison Ludger-Duvernay, siège social de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et du Comité de la Fête nationale, que se déroulera la signature officielle. D'une durée de trois ans, ces ententes permettront aux organisateurs des célébrations de notre Fête nationale d'obtenir une meilleure prévisibilité dans le déploiement de leurs activités. Ainsi, le Québec se met en marche vers 2034, année qui marquera le 200e anniversaire de la Fête nationale du Québec.

Le mandat commun de tous les acteurs impliqués dans les célébrations de la Fête nationale est de rassembler l'ensemble des Québécoises et des Québécois de toutes les origines autour de notre histoire, tout en célébrant la culture qui constitue le cœur même de notre identité. Il s'agit d'un moment privilégié pour affirmer avec fierté notre identité, célébrer notre culture et renforcer notre sentiment d'appartenance à la nation québécoise. La Fête nationale est bien plus qu'un événement : elle incarne notre désir collectif de nous rassembler, de nous exprimer et de rayonner.

Le ministère de la Culture et des Communications continuera d'appuyer le Comité de la Fête nationale à Montréal, associé à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, pour l'organisation des festivités à Montréal, c'est-à-dire les fêtes de quartier, le défilé traditionnel et le grand spectacle de portée nationale au parc Maisonneuve.

« La Fête nationale est le meilleur moment pour célébrer notre histoire, notre identité et notre culture. Depuis 2022, nous avons bonifié le budget alloué aux célébrations de la Fête nationale de 4,9 M$ à 8,5 M$ pour l'ensemble des 700 célébrations à travers le Québec. Cette augmentation significative reflète la volonté du gouvernement de donner un second souffle à la Fête nationale. En travaillant avec des partenaires engagés comme les Sociétés Saint-Jean-Baptiste, le Comité de la Fête nationale à Montréal et les sociétés nationales, nous nous assurons que cette fête demeure un moment de fierté pour l'ensemble de la population. Nous nous mettons en marche vers 2034, pour la 200e édition de notre Fête nationale, et nous espérons que tout le Québec nous emboîte le pas. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette année marque un premier pas significatif vers l'établissement d'une Fête nationale renforcée, avec l'engagement du gouvernement sur trois ans. Cette aide triennale contribue à la réalisation des célébrations à Montréal. De plus, nous comptons, comme toujours, sur l'appui financier essentiel des partenaires privés et des organisations de la société civile, puisque c'est dans la solidarité et l'engagement de nous tous que le Québec sera célébré à la hauteur de notre fierté collective.

La Fête nationale, c'est la fête des fêtes, un moment unique où nous nous unissons, tous au même diapason, pour célébrer qui nous sommes. Depuis 190 ans, la Saint-Jean incarne cet instant privilégié de rassemblement et de fierté. Nos artistes sont le reflet de notre culture. Grâce à eux, notre nation rayonne partout sur la planète. Mettre en lumière les multiples talents du Québec le 24 juin, c'est affirmer notre identité culturelle tout en assurant la vitalité de notre langue commune, le français.

La Fête nationale est plus essentielle que jamais. Elle est une déclaration d'amour à tous les Québécoises et Québécois de toutes les origines. C'est ensemble que nous créons toute cette beauté. »

Marie-Anne Alepin, présidente du Comité de la Fête nationale et présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une aide financière au Comité de la Fête nationale pour l'organisation des célébrations à Montréal.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient également 17 sociétés ( Saint-Jean-Baptiste et nationales) pour la réalisation des trois prochaines éditions de la Fête nationale du Québec.

et nationales) pour la réalisation des trois prochaines éditions de la Fête nationale du Québec. Liste des 18 partenaires du Ministère : Comité de la Fête nationale à Montréal Société nationale de l'Est du Québec Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint- Jean Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Capitale Société Saint-Jean Baptiste de la Mauricie Société nationale de l'Estrie Société nationale du Québec à Laval Société nationale des Québécois de l'Outaouais Société nationale des Québécois d'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Société nationale des Québécois et des Québécoises en Chaudière-Appalaches Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides Société nationale des Québécoises et Québécois des Hautes-Rivières Société nationale des Québécois Richelieu - Saint-Laurent Société nationale des Québécois du Suroît Société Saint-Jean Baptiste de Richelieu - Yamaska Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec



