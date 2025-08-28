Fête du Travail : Horaire des succursales et des services en ligne de la SQDC

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) et la majorité de ses services en ligne seront fermés à l'occasion de la fête du Travail, le lundi 1er septembre 2025. Tous les services ainsi que les succursales reprendront leur horaire habituel dès le lendemain.

Succursales

Toutes les succursales du réseau seront fermées.

Services en ligne et téléphoniques

Livraison express le jour même : Disponible dans plusieurs villes du Grand Montréal. Il suffit de commander avant 16 h pour obtenir une livraison entre 18 h et 22 h. Pour connaître les zones desservies par ce service et toutes autres informations, consultez notre site internet ici;

dans plusieurs villes du Grand Montréal. Il suffit de commander avant 16 h pour obtenir une livraison entre 18 h et 22 h. Pour connaître les zones desservies par ce service et toutes autres informations, consultez notre site internet ici; Livraison 90 minutes : Non disponible;

Service de livraison standard par Postes Canada : Non disponible. La prise de commandes sera disponible sur le site SQDC.ca. Toutefois, ces commandes seront expédiées le lendemain (1 à 3 jours ouvrables pour la livraison à la porte). Aucune livraison ne se fera la journée même;

La prise de commandes sera disponible sur le site SQDC.ca. Toutefois, ces commandes seront expédiées le lendemain (1 à 3 jours ouvrables pour la livraison à la porte). Aucune livraison ne se fera la journée même; Ramassage en succursale : Non disponible. La prise de commandes sera disponible sur le site internet de la SQDC, mais les clients pourront seulement récupérer leurs achats à partir du mardi 2 septembre. Plus de détails ici.

La prise de commandes sera disponible sur le site internet de la SQDC, mais les clients pourront seulement récupérer leurs achats à partir du mardi 2 septembre. Plus de détails ici. Clavardage : Non disponible;

Centre de relation clientèle : Non disponible.

Pour connaître les heures d'ouverture habituelles des 108 points de vente de la SQDC, c'est ici.

