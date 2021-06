Xi Jinping a interprété précisément cette première leçon.

Au cours d'un été, Xi Zhongxun a visité 21 comtés dans une chaleur étouffante afin de se familiariser avec la situation locale. Xi Jinping, alors étudiant à l'université de Tsinghua, est allé en province avec son père pour participer à des activités sociales de nature pratique. Il a été influencé par l'approche pragmatique de son père en matière d'éthique de travail.

Le 3 novembre 2020, la proposition de formulation du 14e Plan quinquennal a été publiée. Pour l'occasion, Xi Jinping s'est rendu successivement à Jilin et à d'autres endroits pour mener des recherches et a présidé sept symposiums. Selon lui, « sans enquête, il n'y aura pas de droit de parole, et encore moins de prise de décision ».

Xi Jinping a également appris de son père la frugalité et le travail acharné.

Xi Jinping a un jour évoqué un souvenir d'enfance, disant que ses vêtements usés étaient réparés au lieu d'être jetés et que son frère cadet et lui avaient l'habitude de porter des vêtements et des chaussures de seconde main qui appartenaient à leurs sœurs aînées.

Lors de ses visites d'inspection, Xi Jinping a plusieurs fois choisi de passer la nuit dans un train afin de réduire le fardeau financier des autorités locales. Quant aux voyages à l'étranger, il a déclaré que les lieux de séjour ne devraient pas être luxueux.

Selon Xi Jinping, il faut conserver le sens du travail acharné, même si les conditions de vie se sont grandement améliorées de nos jours. Il a appelé tous les Chinois à transmettre la richesse de la frugalité et de rester loin de l'extravagance.

