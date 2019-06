Fête communautaire d'Unifor en soutien aux travailleuses et travailleurs des pêches

La réouverture de l'usine Crustacés de Gaspé toujours possible pour la saison 2019

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Alors qu'il prononçait une allocution à l'occasion d'une fête communautaire en soutien à la main-d'œuvre dans le secteur des pêches, hier à Grande-Rivière, le directeur québécois du syndicat Unifor, Renaud Gagné, a appelé les propriétaires de Gestion Unipêche MDM afin de tout mettre en œuvre pour rouvrir l'usine Crustacés de Gaspé.

« L'arbitrage de première convention a commencé vendredi passé et plus de 95 % du contrat de travail est réglé. Cependant, l'avocat patronal n'était pas disponible pour terminer en fin de semaine et doit partir prochainement en vacances. Ce qu'on demande, c'est de régler au plus vite les derniers détails, ce qui pourrait permettre de rouvrir l'usine. En transformant le homard et d'autres produits de la mer d'ici la fin de la saison de la pêche, on pourrait réussir à faire fonctionner l'usine pendant 14 semaines. Si cet employeur a vraiment l'intention de rouvrir, il a l'opportunité de le faire. Je dirais même que ne serait-ce que par respect envers la communauté, il a le devoir de le faire. Maintenir l'usine fermée revient à prendre les travailleurs et la communauté en otage », a indiqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Rappelons que le syndicat Unifor a organisé la fête hier afin de convier la population à un événement festif, mais aussi « pour que les gens puissent comprendre ce que nous faisons dans la région. On veut un meilleur partage de la richesse naturelle, est-ce déraisonnable ? Je pense que tout le monde est d'accord pour répondre que non », a déclaré le dirigeant syndical.

Outre les conditions de travail des travailleuses et travailleurs dans les usines de transformation, le dossier des aides-pêcheurs en est un qui nécessite aussi du travail. « Nous avons appris que la question de la reconnaissance du métier d'aide-pêcheur relève en fait du gouvernement fédéral. Nous avons des élections fédérales qui s'en viennent, notre gouvernement devra se positionner de même que tous les candidats sur ce dossier. Une chose est certaine, nous allons interpeller à nouveau la ministre fédérale Diane Lebouthillier », a poursuivi M. Gagné.

Au total, plus de 200 personnes de la communauté de Grande-Rivière se sont déplacées pour rencontrer la cinquantaine de membres d'Unifor présents. « Je tiens à vous remercier d'être ici avec nous et sachez qu'Unifor ne travaille pas que pour ses membres, il le fait pour l'ensemble de la communauté. Parce qu'en fin de compte, un meilleur partage de la ressource va profiter à tout le monde », a conclu le directeur québécois.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Unifor-Québec www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, marie-andree.lheureux@unifor.org

Related Links

http://www.uniforquebec.org