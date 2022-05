Festivals et événements touristiques : saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival et le OFF Festival des harmonies et orchestres symphoniques

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce des investissements de 213 828 $ dans le Festival et le OFF Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, qui se dérouleront du 19 au 22 mai, à Sherbrooke. Le député de Richmond, M. André Bachand, et la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations

« Le Festival et le OFF Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec sont des tremplins exceptionnels pour les artistes de la relève musicale. Ce sont de formidables occasions de mettre de l'avant la virtuosité et le savoir-faire de Québécois de talents. Favoriser l'essor de la relève fait partie des priorités de notre gouvernement, c'est pourquoi nous investissons dans ces événements qui permettent à de jeunes musiciens d'aller à la rencontre de leur public. »

André Bachand, député de Richmond

« L'industrie touristique est un moteur économique important auquel contribuent grandement le Festival et le OFF Festival. Le jumelage de ces deux événements consacre Sherbrooke comme capitale de la musique et hôtesse de l'un des plus grands rassemblements de musiciennes et musiciens au pays. Je tiens à rendre hommage à l'immense travail bénévole qui assure la réussite de cette très grande fête populaire. À toutes et tous, je souhaite une expérience passionnante et le goût irrésistible de l'Estrie. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde la somme de 158 828 $ à la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, qui organise ces événements, en vertu du programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel.

Le ministère du Tourisme verse 55 500 $ au promoteur par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Liens connexes

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

https://www.youtube.com/user/MCCQuebec

https://www.instagram.com/mccquebec/

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 514 796-9615, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3476