Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2024-2025 - Début de la période de dépôt des demandes d'aide financière pour les festivals et les événements touristiques

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce le début de la période de dépôt des demandes dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison hiver-printemps 2024-2025. Les promoteurs de festivals et d'événements prévus entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025 peuvent transmettre leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme, et ce, jusqu'au 22 mai 2024, à 15 h 59.

Rappelons que les promoteurs qui bénéficient déjà d'une entente triennale en vertu de ce programme n'ont pas à soumettre une nouvelle demande.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer plus de 250 événements, qui génèrent quelque 23 millions de jours de participation. Le gouvernement du Québec entend poursuivre ses investissements pour assurer la contribution des festivals et événements, véritables leviers de développement économique, à la vitalité des régions. L'enveloppe budgétaire pour l'année en cours et la prochaine année est de 30,1 millions de dollars annuellement.

Citation :

« Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination de choix. Ils incitent les visiteurs à prolonger leur séjour et génèrent des retombées économiques durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec une destination de renommée internationale, combinant richesse culturelle et vitalité économique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent dorénavant bénéficier d'ententes biennales.

