Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Pentathlon des neiges

QUÉBEC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 240 000 $ au Pentathlon des neiges, qui se déroulera à Québec jusqu'au 13 mars.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde la somme de 150 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 90 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Pentathlon des neiges est un événement sportif important de notre Capitale-Nationale. Sa formule inclusive de même que les deux nouveaux volets, le Iceman et Nordi-cité, permettent à chacun de relever le défi correspondant à ses ambitions. Chapeau aux instigateurs de ce grand rendez-vous hivernal qui font des prouesses pour offrir une programmation des plus attrayantes! J'invite nos citoyens et visiteurs à célébrer l'hiver sur nos magnifiques plaines d'Abraham et à venir encourager les participants. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie le Pentathlon des neiges, qui fait la promotion de saines habitudes de vie. Je félicite l'équipe organisatrice pour tout le travail accompli! Elle a su ajuster avec succès l'événement afin de permettre aux sportifs de tous âges de pratiquer des sports d'hiver en famille ou entre collègues ou amis dans le magnifique décor des plaines d'Abraham, et ce, en toute sécurité. Voilà l'occasion idéale pour les visiteurs de passer un agréable séjour dans la majestueuse ville de Québec et de profiter de ses paysages d'hiver à couper le souffle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

À l'occasion du Pentathlon des neiges, le Groupe Pentathlon organise deux nouveaux événements, Iceman (27 février 2022) et Nordi-cité (du 7 au 13 mars 2022), pour lesquels le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse une somme totale de 100 000 $, puisée à même son enveloppe de 150 000 $.

